La Regione Umbria ha reso noto l’esito della sentenza n. 8741/2026, pubblicata il 26 novembre 2026 dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, relativa all’Autorizzazione Unica (Determinazione Dirigenziale n. 1889/2024) per la realizzazione della cabina primaria di trasformazione elettrica 132/20 kV “CP Ferentillo”. Il pronunciamento, che annulla l’autorizzazione rilasciata nel 2024, apre una fase operativa nuova per istituzioni e comunità locale.

Il pronunciamento e gli atti coinvolti

Secondo quanto comunicato, la decisione del Consiglio di Stato riguarda l’iter autorizzativo del progetto energetico previsto nel Comune di Ferentillo. I riferimenti essenziali della vicenda sono i seguenti:

Sentenza : n. 8741/2026

: n. 8741/2026 Data di pubblicazione : 26 novembre 2026

: 26 novembre 2026 Organo giudicante : Sezione Quarta del Consiglio di Stato

: Sezione Quarta del Consiglio di Stato Atto oggetto della decisione : Autorizzazione Unica (Determinazione Dirigenziale n. 1889/2024)

: Autorizzazione Unica (Determinazione Dirigenziale n. 1889/2024) Intervento previsto: Cabina primaria di trasformazione elettrica 132/20 kV “CP Ferentillo”

La sentenza comporta la necessità di ridefinire tempi e modalità di attuazione rispetto all’intervento originariamente autorizzato, con particolare attenzione agli adempimenti conseguenti alla pronuncia.

Le parole dell’assessore e la scelta della giunta

"La sentenza del Consiglio di Stato che annulla l'autorizzazione unica rilasciata nel 2024 per la realizzazione della cabina primaria di Ferentillo conferma tutte le criticità che come assessore ho sollevato sin dal momento del mio insediamento - commenta l'assessore regionale Thomas De Luca - il pronunciamento richiederebbe una profonda riflessione sulle responsabilità politiche della gestione della vicenda nella precedente legislatura regionale. Riflessione che andrebbe ampliata anche alle conseguenze della mancanza di ascolto e di dialogo sulle possibilità alternative prima dell'avvio dei lavori. Sin da oggi come giunta regionale, insieme ai servizi competenti e all'avvocatura, in condivisione con l'amministrazione comunale di Ferentillo abbiamo avviato l'analisi del percorso da attuare per l'applicazione della sentenza".

La posizione espressa indica l’intenzione della giunta regionale di attivare in tempi rapidi un percorso tecnico-giuridico per dare seguito alla decisione, in raccordo con il Comune di Ferentillo e gli uffici competenti.

Impatto locale e nodi da sciogliere

L’annullamento dell’autorizzazione incide su un’infrastruttura rilevante per il sistema elettrico locale. Per la comunità di Ferentillo, il punto dirimente riguarda ora la gestione degli effetti della sentenza e la valutazione delle alternative possibili. Le indicazioni emerse dal dibattito istituzionale richiamano l’esigenza di ascolto e di dialogo con il territorio, così da allineare le soluzioni tecniche alle istanze locali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

In questa fase di transizione, assumono centralità:

La chiarezza sugli adempimenti conseguenti alla pronuncia del Consiglio di Stato.

La definizione di un perimetro procedurale trasparente, in coerenza con le norme vigenti.

La valutazione delle opzioni progettuali, con attenzione agli impatti ambientali e alla qualità paesaggistica.

Il coordinamento istituzionale tra Regione, amministrazione comunale e strutture tecniche.

Prospettive per il territorio

La decisione apre l’opportunità di ripensare metodo e tempi, promuovendo una governance più integrata dei processi autorizzativi. La dimensione locale può diventare leva di qualità: procedure chiare, partecipazione informata e confronto costruttivo possono favorire scelte più solide e condivise.

Nel solco indicato, la Regione ha comunicato l’avvio dell’analisi per l’applicazione della sentenza insieme ai servizi competenti, all’avvocatura e in condivisione con il Comune di Ferentillo, come riportato nelle dichiarazioni ufficiali. Questo passaggio operativo potrà delineare un calendario di attività e un quadro di responsabilità, in grado di garantire certezza amministrativa e attenzione alle esigenze della comunità.

Il quadro in chiave di sviluppo

Per il sistema umbro, la vicenda conferma la centralità di processi decisionali capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e tutela del territorio. Una progettazione energetica ben integrata con il contesto locale è fattore abilitante per la competitività e per la coesione sociale. Da qui può ripartire un metodo: pianificazione accurata, trasparenza degli atti, confronto con i cittadini e monitoraggio degli impatti.

In attesa dei prossimi passaggi applicativi, l’esito del Consiglio di Stato rappresenta un invito a capitalizzare l’esperienza maturata, orientando il percorso verso soluzioni efficaci e condivise, nel rispetto delle regole e degli interessi della comunità di Ferentillo e dell’Umbria.