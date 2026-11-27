Acceso in piazza IV Novembre l’Albero di Natale griffato Luisa Spagnoli. Riconoscibile dalla grande scritta della casa di moda, ripetuta sulle buste dei pacchi ai piedi del grande albero, alto circa 12 metri, con un diametro alla base di circa 6 metri, impreziosito da un sistema di LED a luce calda che ne valorizza la struttura,

La cerimonia di accensione è stata accompagnata dalle sonorità del Perugia Community Gospel Choir, coinvolgendo cittadini e visitatori in un'atmosfera di festa e partecipazione.

All’accensione dell’albero sono intervenuti Nicoletta Spagnoli e il figlio Nicola Barbarani Spagnoli, rappresentanti dell’amministrazione comunale e consiglieri di maggioranza e opposizione, per una volta riuniti, prima magia dell’albero di Natale.

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Nicoletta Spagnoli: illuminare il Natale di Perugia ha per noi un significato speciale

“Illuminare il Natale di Perugia ha per noi un significato particolarmente speciale”, ha detto Nicoletta Spagnoli. Che ha aggiunto: “Questa città rappresenta le nostre radici, la nostra storia e un patrimonio di valori che desideriamo continuare a condividere con la comunità. Abbiamo voluto contribuire a rendere ancora più magica - ha spiegato - una delle piazze più belle della città, attraverso un progetto che unisce bellezza, creatività e attenzione alle risorse. Ci auguriamo che questo albero possa diventare un simbolo di festa, condivisione e meraviglia per tutti i cittadini e per quanti visiteranno Perugia durante le festività natalizie”.

Ferdinandi: collaborazione tra Comune e imprese del territorio

«Desidero ringraziare Nicoletta Spagnoli e l’azienda Luisa Spagnoli - ha affermato la sindaca Vittoria Ferdinandi - per aver scelto di rendere ancora più splendente il Natale di Perugia, donando alla città un allestimento di grande bellezza nel cuore del nostro centro storico. Un gesto che testimonia il profondo legame di una delle realtà imprenditoriali più rappresentative del nostro territorio con la città in cui affonda le proprie radici. Il Natale è un’occasione preziosa per ritrovarci, vivere insieme gli spazi pubblici e riscoprire il senso di appartenenza alla nostra comunità”.

“La collaborazione tra amministrazione comunale e realtà imprenditoriali del territorio - ha aggiunto la sindaca - rappresenta un valore importante per Perugia, perché è anche attraverso queste sinergie che possiamo rendere la nostra città sempre più accogliente, attrattiva e capace di regalare emozioni”.

L’alberò sarà riutilizzato

Il progetto - sottolineano dal Comune porta con sé anche un messaggio concreto di attenzione e responsabilità ambientale. L'allestimento nasce infatti dalla valorizzazione e dal riutilizzo di una struttura progettata per essere impiegata più volte, con l'obiettivo di prolungarne il ciclo di vita e ridurre gli sprechi. Le componenti elettriche ed elettroniche saranno recuperate e stoccate per un successivo utilizzo, mentre le decorazioni in legno, plastica e leghe metalliche saranno avviate a differenti processi di riciclo.