La Giunta regionale dell'Umbria, guidata dalla presidente Stefania Proietti, ha dato il via libera a un significativo stanziamento di fondi europei, pari a 8 milioni di euro, per promuovere la misura "Cura e autonomia per tutti". Questi fondi, provenienti dal programma PR Umbria Fse+ 2021-2027, saranno destinati ai Comuni capofila delle dodici Zone sociali e all'Unione dei Comuni del Trasimeno, con l'obiettivo di finanziare interventi personalizzati a favore della domiciliarità e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità in tutta la regione.

Un Passo Avanti verso l'Autonomia e l'Inclusione

Con l'approvazione delle linee guida a fine ottobre, questo nuovo provvedimento rappresenta l'inizio operativo della misura, sbloccando i fondi e definendo le scadenze per i bandi. Grazie a questa iniziativa, Comuni e Aziende Usl collaboreranno per sviluppare Progetti di vita personalizzati e integrati, utilizzando sia le risorse europee che quelle del Piano regionale per la non autosufficienza (Prina) 2025-2027.

Dichiarazioni della Presidente Stefania Proietti

"Con questi 8 milioni di euro, trasformiamo 'Cura e autonomia per tutti' in bandi concreti e accessibili su tutto il territorio regionale," ha spiegato la presidente Stefania Proietti. "Questa è una componente essenziale di una decisione politica precisa presa con il Piano regionale per la non autosufficienza 2025-2027: abbiamo incrementato le risorse del bilancio regionale da 12 a 18 milioni di euro e abbiamo deciso di indirizzare anche i fondi europei Fse+ in modo strutturale verso la disabilità e la non autosufficienza. In totale, tra risorse regionali ed europee, mettiamo a disposizione oltre 33 milioni di euro, che si aggiungono ai quasi 56 milioni del Fondo nazionale. L'obiettivo è superare la logica dei piccoli contributi frammentati per costruire, insieme ai Comuni e alle Zone sociali, percorsi personalizzati che garantiscano davvero autonomia, domiciliarità e sostegno alle famiglie."

Destinatari e Tipologie di Interventi

La misura si rivolge a persone con disabilità, inclusi i minori, residenti in Umbria e di età inferiore ai 65 anni al momento della domanda. L'Isee non sarà un criterio di priorità per l'accesso ai fondi europei, sebbene soglie Isee di 50mila euro per adulti e 65mila per minori si applichino in caso di cofinanziamento con il Fondo nazionale per la non autosufficienza. I contributi avranno durata annuale, rinnovabile fino al termine della misura, e copriranno un'ampia gamma di interventi: assistenza domiciliare e personale, voucher, soluzioni di co-housing, percorsi educativi, trasporto sociale, attività sportive e tempo libero, sostegno ai minori e alle famiglie, nonché ausili tecnologici e soluzioni di domotica.

Calendario e Distribuzione dei Fondi

La delibera stabilisce anche il calendario per l'avvio dei servizi. Comuni capofila e l'Unione dei Comuni del Trasimeno dovranno pubblicare gli avvisi pubblici territoriali entro gennaio 2027. I bandi rimarranno sempre aperti, consentendo la presentazione delle domande in qualsiasi momento. Le richieste verranno valutate trimestralmente in base ai criteri regionali di priorità. La valutazione delle prime istanze e l'avvio dei progetti dovranno avvenire entro giugno 2027, con tutte le attività che proseguiranno fino al 30 giugno 2029.