Undicimila 139 abitazioni vendute nel 2025 e circa 16mila immobili attualmente in vendita sui principali portali immobiliari. È la fotografia del mercato residenziale umbro, dove le quotazioni delle case di pregio nei centri storici e nei borghi arrivano a 2.700 euro al metro quadrato nella provincia di Perugia e a 3mila euro in quella di Terni. Un mercato nel quale il 70% degli acquirenti di dimore di pregio è straniero e nel quale le locazioni turistiche rappresentano appena il 4% delle seconde case e delle abitazioni non occupate stabilmente.

Numeri che raccontano un settore importante per l'economia regionale e che pongono una questione fondamentale per cittadini e operatori: come stabilire il reale valore di un immobile e come riconoscere un professionista affidabile a cui affidarsi per vendere o acquistare casa?

Se ne è discusso nella Sala Rossa della Camera di Commercio dell'Umbria, a Perugia, durante il convegno “La Borsa Immobiliare dell’Umbria per un mercato sicuro”, organizzato dalla Borsa Immobiliare con il patrocinio e il contributo dell'ente camerale e il patrocinio del Consiglio Notarile del Distretto di Perugia.

Quotazioni e trasparenza per proteggere cittadini e consumatori

Ad aprire i lavori è stato Mario Pera, vice segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria e dirigente dell’Area Finanza e Gestione. Pera ha ricordato il ruolo delle Camere di Commercio nella regolazione del mercato e nella tutela degli interessi economici, una funzione riconosciuta dalla legge 580 del 1993 e consolidata dal decreto legislativo 23 del 2010.

«L’azione camerale si pone dunque un obiettivo veramente importante: abbattere le asimmetrie informative, livellare il campo da gioco e compensare quegli svantaggi ingiustificati che finiscono inevitabilmente per penalizzare i soggetti contrattualmente più vulnerabili», ha sottolineato.

In questo contesto opera la Borsa Immobiliare dell’Umbria, nata nel 1991 dalla collaborazione tra gli enti camerali di Perugia e Terni e tra le realtà più longeve della rete nazionale coordinata da Tecnoborsa.

La Borsa non svolge intermediazione commerciale, ma mette a disposizione del territorio un servizio neutrale di informazione e valutazione. Fa inoltre parte del Comitato consultivo tecnico dell'Agenzia delle Entrate, che concorre all'aggiornamento delle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare.

Pera ha auspicato una maggiore adesione degli agenti immobiliari e una collaborazione più stretta con gli ordini professionali.

Agenti immobiliari, il valore dell'accreditamento

La professionalità degli operatori è stata al centro dell'intervento di Marcello Bambagioni, presidente del Comitato per il Listino. La Borsa Immobiliare, ha spiegato, svolge una funzione di garanzia attraverso il Listino trimestrale, le stime certificate e il controllo degli operatori accreditati.

Il Comitato di Ammissione verifica i requisiti professionali, morali e assicurativi degli agenti e il loro impegno a rispettare il codice deontologico. Agli operatori che ne fanno richiesta può essere fornita anche modulistica contrattuale equilibrata.

Bambagioni ha rivolto un invito concreto ai cittadini: chiedere sempre il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio all'agente immobiliare e ai professionisti esibire spontaneamente il documento fin dal primo incontro. Un gesto che ha definito il «primo, vero gesto di trasparenza».

Non meno importante l'aggiornamento professionale. «Non possiamo più pensare che l’esame superato anni fa basti per tutta la carriera», ha osservato, richiamando anche la proposta di riforma della disciplina degli agenti immobiliari.

Il Listino camerale e le perizie certificate

Andrea Pasqualucci, direttore della Borsa Immobiliare dell’Umbria e segretario delle sue commissioni, ha illustrato i vantaggi dell'accreditamento per gli operatori.

«Aderire al circuito della Borsa Immobiliare significa infatti entrare a far parte di un gruppo selezionato di operatori qualificati», ha spiegato. Un riconoscimento pubblico che comporta il rispetto di un Regolamento Generale e di un Codice deontologico e che rappresenta un elemento distintivo nei confronti della clientela.

Gli agenti accreditati sono inseriti negli elenchi pubblici camerali, possono utilizzare il marchio della Borsa e consultare gratuitamente l'archivio storico del Listino. Possono inoltre diventare rilevatori e avviare il percorso per accedere al Servizio Stime come periti accreditati.

Sono temporaneamente sospesi i diritti di segreteria per l'iscrizione, normalmente pari a 52 euro. Alla domanda occorre allegare la polizza per i rischi professionali e un documento di riconoscimento valido.

Il Listino camerale viene aggiornato ogni tre mesi sulla base delle transazioni effettive, con quotazioni distinte per comuni, zone e tipologie immobiliari. Giovanni Belati, vicepresidente del Comitato per il Listino, ha sollecitato una maggiore collaborazione degli agenti nella trasmissione dei dati, così da migliorare le rilevazioni e ampliare il numero dei comuni umbri monitorati.

Mauro Cavadenti Gasperetti, perito accreditato della Borsa, ha illustrato il Servizio Stime, che offre valutazioni certificate a costi contenuti per abitazioni, negozi, uffici, capannoni e terreni. La peculiarità è il doppio controllo: la perizia, infatti, non si basa soltanto sul lavoro del singolo professionista, ma viene sottoposta all'esame del Comitato per il Listino prima della consegna.

L'ingegnere Luca Sonno ha infine approfondito il rapporto tra efficienza energetica e valutazione degli immobili nei centri storici.

Dimore di pregio, il 70% degli acquirenti è straniero

A completare il quadro del mercato umbro è stata Paola Berlenghini, componente del Comitato di Vigilanza della Borsa Immobiliare, che ha presentato i dati relativi alle dimore di pregio e alle seconde case.

Nel 2026 gli acquirenti stranieri rappresentano il 70% di chi compra dimore di pregio in Umbria. La quota scende a circa il 50% per le seconde case. Tra le nazionalità prevalgono statunitensi, britannici e olandesi.

Sul fronte dei prezzi, nei centri storici e nei borghi della provincia di Perugia gli immobili ristrutturati si collocano tra 1.500 e 2.400 euro al metro quadrato, mentre quelli di pregio raggiungono valori tra 1.800 e 2.700 euro.

Nel Ternano, le quotazioni degli immobili ristrutturati vanno da 1.300 a 2.600 euro al metro quadrato, con il valore più alto a Orvieto. Per le abitazioni di pregio si arriva a 3mila euro al metro quadrato.

Berlenghini ha inoltre contestato l'idea che la diffusione degli affitti turistici sia la principale causa della carenza di abitazioni disponibili sul mercato.

In Umbria, su un patrimonio complessivo di 504mila abitazioni, 127mila, pari al 25%, sono seconde case o immobili non occupati stabilmente. Una percentuale superiore a quella della Toscana, dove si attesta al 21%.

Le locazioni turistiche rappresentano appena l'1,05% dell'intero patrimonio abitativo regionale e circa il 4% delle 127mila abitazioni considerate. Il restante 96% non è occupato permanentemente né destinato agli affitti brevi.

Dati che riportano l'attenzione sulla necessità di leggere il mercato immobiliare attraverso numeri verificabili, distinguendo tra disponibilità abitativa, seconde case e locazioni turistiche.

La sfida indicata dalla Borsa Immobiliare dell'Umbria è proprio questa: offrire a cittadini e operatori informazioni attendibili, valutazioni certificate e professionisti sottoposti a controlli, affinché vendere e acquistare casa possa avvenire in condizioni di maggiore trasparenza e sicurezza.