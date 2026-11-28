Perugia compie un nuovo passo nel percorso di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Consiglio comunale ha approvato questa mattina l’adesione al programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” e il relativo schema di protocollo d’intesa.

Un’opportunità per rafforzare e coordinare le politiche comunali rivolte all’infanzia e all’adolescenza, attraverso una strategia trasversale che coinvolga i diversi assessorati, le realtà del terzo settore e l’intera comunità cittadina. Particolare rilevanza assumono la costituzione di un organismo permanente di confronto e monitoraggio e la previsione di strumenti che garantiscano l’ascolto e la partecipazione attiva e continuativa dei bambini e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano. L'iniziativa punta a sviluppare politiche sempre più coordinate e inclusive, prevedendo anche strumenti permanenti di confronto, monitoraggio e partecipazione, affinché bambini e adolescenti possano contribuire attivamente alle scelte che interessano la loro vita e quella della comunità cittadina.

A commentare il risultato sono Francesca Tizi, assessora all’Istruzione e alle Politiche per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Perugia, e Laura Tanci, consigliera comunale di Anima Perugia, che sottolineano il valore del percorso condiviso tra Giunta e Consiglio comunale. “Con l’approvazione, in Consiglio comunale, dell’adesione al programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” e del relativo schema di protocollo d’intesa, Perugia compie un passo significativo nella promozione e nella tutela dei diritti delle nuove generazioni”.

“Esprimiamo grande soddisfazione - aggiungono - per un risultato che nasce da un percorso condiviso e che dà concreta attuazione all’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale lo scorso 20 aprile. Un esempio di positiva collaborazione tra Giunta e Consiglio comunale, nella comune volontà di mettere al centro dell’azione amministrativa i bisogni, i diritti e il benessere dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie. Un particolare ringraziamento va a tutti gli uffici comunali coinvolti, in particolare ai Servizi educativi e scolastici, per la professionalità, l’impegno e l’attenzione con cui hanno accompagnato la costruzione di questo percorso, e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Vogliamo costruire una città nella quale le nuove generazioni non siano soltanto destinatarie delle politiche pubbliche, ma protagoniste della vita della comunità. L’approvazione di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso concreto e misurabile verso il riconoscimento di Perugia quale Città amica dei bambini e degli adolescenti. Investire nei diritti, nelle opportunità e nel benessere delle nuove generazioni significa investire nel futuro dell’intera città. È una responsabilità che intendiamo portare avanti insieme, con continuità e con il coinvolgimento di tutta la comunità”.