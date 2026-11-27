Cala ancora l'addizionale Irpef a Todi: la Giunta comunale ha infatti deliberato per il 2027 una ulteriore riduzione per i residenti. Si tratta della decima riduzione consecutiva dal 2017, anno dall'insediamento dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Antonino Ruggiano e caratterizzata in entrambi i mandati dalla gestione della delega al bilancio dell'assessore Elena Baglioni.

Le nuove aliquote sono fissate allo 0,58% per redditi fino a 28mila euro, rispetto ad un massimo consentito dello 0,8% (o addirittura dello 0,9% nel caso di Roma), con una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 11mila euro; allo 0,59% per importi tra i 28mila e i 50mila euro; e allo 0,60% per i redditi oltre i 50mila euro.

"La scelta è quella di non aumentare le tassa a chi già paga - commenta il Sindaco Antonino Ruggiano - ma di perseguire un principio di equità e giustizia fiscale, grazie ad una reale capacità di riscossione e di un lavoro strutturale sul fronte del recupero dell'evasione fiscale, all'interno di un contesto di rigoroso equilibrio finanziario, senza artifici contabili o promesse irrealistiche".

"Si tratta di una decisione in aperta controtendenza rispetto a quello che si registra altrove in tema di fiscalità locale - aggiunge l'assessore Elena Baglioni - e che è politica ancora prima che tecnica, non a caso ha contraddistinto i due mandati amministrativi che ci hanno visti protagonisti".

La decisione della Giunta, che sarà all'ordine del giorno a dicembre dell'ultimo Consiglio Comunale dell'anno, quello dedicato all'approvazione del bilancio preventivo 2027, non comporterà alcuna diminuzione dei servizi erogati, viene specificato in narrativa, né la capacità di investimento dell'ente, che sarà importante nonostante la conclusione del PNRR grazie ad una eccellente capacità di progettazione e di reperimento di risorse significative a livello regionale, nazionale ed europeo, come è nel caso, ad esempio, della neonata Area Interna.

In riferimento al sostegno ai servizi, risulta dalle analisi allegate alla stesura del bilancio che il Comune di Todi si fa carico in media del 40% di copertura dei servizi erogati, al fine di contenere i costi direttamente sostenuti da cittadini e famiglie.

Il caso più importante a riguardo è quello delle mense scolastiche, dove il costo complessivo per 360 mila euro l'anno viene coperto per 215 mila euro a carico del bilancio dell'ente.

O anche degli impianti sportivi, dove a fronte di 45 mila euro in entrata dai canoni di gestione si registrano spese per 113 mila euro all'anno per interventi legati alla manutenzione straordinaria delle stesse strutture.



