Arrestati i vertici del presunto sodalizio che avrebbe importato dall'estero, principalmente da Amsterdam, ben 1.200 kg di droga nell'arco di 5 anni, che veniva portata nelle "basi logistiche" a Perugia e nel Casertano, a Casal di Principe.

Nella giornata di ieri (26 novembre), infatti, 4 cittadini nigeriani sono stati arrestati tra Amsterdam e Copenaghen dai militari del Nucleo investigativo dei carabinieri a conclusione di una complessa attività d'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Perugia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal gip perugino.

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di essere i promotori di un'associazione a delinquere transnazionale dedita all'importazione e allo stoccaggio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nella provincia di Perugia e su tutto il territorio nazionale. L'operazione è stata condotta in stretta sinergia con il personale di FAST Italia, nell'ambito della Task Force E.F.T. (European Fugitive Team), e in collaborazione con le forze di Polizia olandesi e danesi.

Droga da Amsterdam a Perugia e al casertano

Gli arresti sono l'esito degli approfondimenti investigativi svolti tra giugno 2024 e aprile 2025: le indagini, condotte mediante metodologie tradizionali e attività tecniche avanzate, hanno consentito di disarticolare una rete criminale dotata di una struttura stabile e coordinata, la cui centrale di approvvigionamento operava prevalentemente ad Amsterdam, con basi logistiche a Perugia e a Casal di Principe (CE), e contatti documentati con un esponente di spicco del clan dei Casalesi.

L'inchiesta, aiutata anche dall'analisi dei telefoni in possesso degli indagati, ha permesso di ricostruire l'organigramma del sodalizio, definendo i ruoli per la gestione delle forniture, il reclutamento dei trasportatori e la successiva distribuzione della droga in Umbria, nelle regioni del Nord (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto) e del Sud Italia (Campania).

Portati in Italia 1.200 kg di droga in 5 anni

Nell'ambito dell'inchiesta, sono state documentate 138 importazioni di stupefacente tra l'ottobre 2020 e l'aprile 2025, per un quantitativo complessivo stimato in oltre 1.200 kg. In tali contesti, sono state arrestate in flagranza 30 persone ritenute parte del sodalizio criminale, col sequestro di 104 kg di stupefacenti tra eroina, cocaina e MDMA.

Come arrivava lo stupefacente

Accertate anche le modalità di trasporto, che vedevano la droga occultata all'interno di pneumatici di scorta di autovetture, camper e furgoni, in bagagli a mano, ma anche trasportata tramite "corrieri ovulatori", con gravissimi rischi per l'incolumità personale di questi ultimi.