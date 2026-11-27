Era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un altro Comune, ma è stato sorpreso nel centro storico di Foligno senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo un 27enne, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti per reati contro il patrimonio — spesso commessi con violenza — e contro la persona, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato.

L'intervento è scattato nella mattinata di ieri (26 novembre), quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno hanno notato e fermato il giovane in centro storico. Subito dopo sono stati avviati gli accertamenti sulla sua posizione, dai quali è emerso che il ragazzo non era in possesso di alcuna specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria per rientrare nel territorio folignate.

Redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno proceduto all'arresto in flagranza per violazione delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 27enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesa del giudizio per direttissima.