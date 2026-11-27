Si recava con frequenza in un esercizio commerciale di Ponte Felcino pretendendo la consegna gratuita di alimenti e bevande alcoliche, arrivando a intimidire il personale con coltelli e spray urticante pur di ottenere ciò che voleva. Per queste condotte un 47enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dai carabinieri di Ponte San Giovanni sotto il coordinamento della Procura di Perugia.

Il provvedimento emesso dal Gip - che contesta all'uomo gravi indizi di colpevolezza per estorsione continuata e aggravata dall'uso di armi e porto abusivo di armi — nasce dagli accertamenti avviati dopo un primo intervento dei militari vicino al punto vendita di Ponte Felcino. In quell'occasione il 47enne era stato rintracciato subito dopo aver prelevato alcuni generi alimentari senza pagarli e, durante il controllo, era stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante contenente sostanze ritenute non conformi alla normativa vigente.

Le successive investigazioni hanno permesso di ricostruire un quadro ben più articolato: secondo l'ipotesi accusatoria accolta dal gip ai fini cautelari, l'indagato si sarebbe presentato ripetutamente nel negozio esigendo cibo e alcolici senza pagare e minacciando gli addetti proprio con coltelli o spray urticante, costringendo così il personale ad assecondare le richieste per timore di ritorsioni.

Ravvisando il concreto pericolo di reiterazione di reati simili, come detto, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo.