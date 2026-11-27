Si aggravano le misure cautelari nei confronti di un uomo di 42 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari e imputato in un procedimento penale per atti persecutori ai danni dell'ex compagna.

Gli agenti della Polizia di Perugia, supportati anche dalle informazioni raccolte dalla Polizia Locale, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal giudice con cui i domiciliari sono stati sostituiti dalla custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto reso noto dalla Procura, all'indagato era stato applicato il dispositivo di controllo elettronico. Tuttavia, in un periodo in cui non era stato possibile rendere operativo l'apparecchio a causa della temporanea assenza di energia elettrica nell'abitazione, l'uomo si sarebbe allontanato più volte dal proprio domicilio, violando così le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato il 42enne, gli hanno notificato il provvedimento e lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne.