Incidente stradale nel territorio comunale di Orvieto lungo la strada regionale 71 Umbro Casentinese, all'altezza del chilometro 16+700, in prossimità del bivio per Castel Giorgio. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto alimentate a gasolio.

Secondo le prime informazioni, entrambi i conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli subito dopo l'impatto e sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo del sinistro hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, impegnati nella messa in sicurezza dei due veicoli e della sede stradale, insieme agli agenti della Polizia municipale, incaricati dei rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e della gestione della viabilità lungo il tratto interessato.