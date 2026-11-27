Dopo l’approvazione, da parte del Consiglio provinciale di Perugia, delle modifiche al Regolamento delle guardie giurate volontarie ittiche e venatorie, le associazioni venatorie provinciali Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia, Arci Caccia, Anuu, Italcaccia esprimono apprezzamento “per l’attenzione che l’Amministrazione provinciale ha inteso riservare al mondo del volontariato, riconoscendone l’importante funzione a supporto delle istituzioni e a tutela del territorio”.

“Peccato per il mancato coinvolgimento”

“Al contempo - aggiungono però in una nota congiunta - non possiamo esimerci dal manifestare il nostro disappunto per il mancato coinvolgimento, nel percorso di revisione del regolamento, delle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute a livello nazionale e operanti sul territorio provinciale, che rappresentano e coordinano gran parte delle guardie giurate volontarie. Riteniamo che un preventivo confronto con queste realtà - argomentano - avrebbe rappresentato un’importante opportunità per migliorare il regolamento, rendendolo maggiormente funzionale, efficace e concretamente rispondente alle esigenze operative di chi quotidianamente presta servizio sul territorio”.

Le modifiche attese

Il precedente regolamento necessitava di una revisione significativa sotto diversi aspetti, anche alla luce delle criticità emerse nel corso degli anni. Un esempio fra tutti è rappresentato dalla disciplina relativa al cambio di appartenenza associativa delle guardie volontarie. Il regolamento - evidenziano i cacciatori - continua paradossalmente a prevedere che «Non è consentito alla G.G.V. di cambiare associazione di appartenenza durante il periodo di validità del decreto». “Una disposizione che, a nostro avviso - spiegano - meriterebbe di essere rivista, individuando procedure amministrative più snelle e funzionali, capaci di garantire la continuità del servizio, il necessario controllo da parte dell’Ente e, al contempo, il rispetto della libertà di scelta associativa del singolo volontario”.

Si tratta soltanto di uno dei diversi aspetti sui quali il contributo delle associazioni, maturato attraverso anni di esperienza diretta, avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto.

“Il valore del volontariato non si misura dal numero delle sanzioni elevate”

In merito, invece, alle recenti dichiarazioni diffuse dalla LAC Umbria, le associazioni venatorie ritengono doveroso intervenire “a tutela della dignità, della professionalità e dell’impegno” delle centinaia di guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni venatorie stesse.

“Appare quantomeno riduttivo - si legge nella nota - valutare l’effettiva operatività delle guardie volontarie esclusivamente attraverso il numero delle sanzioni elevate, arrivando persino a insinuare che alcuni servizi possano essere svolti soltanto sulla carta. Una simile rappresentazione non tiene conto della complessità e della molteplicità delle attività svolte dalle nostre guardie, né delle concrete esigenze del territorio”.

“È opportuno ricordare, infatti - proseguono - che una parte considerevole delle energie e delle risorse umane delle associazioni venatorie viene oggi destinata alle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale, finalizzate alla prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alla gestione delle criticità connesse alla presenza della specie oltre a tutte le attività nella gestione delle Z.R.C., A.R.T. e Z.A.C, nel ripopolamento e nelle operazioni di cattura. Nell’ambito di tali attività, laddove è prevista la presenza obbligatoria di una guardia, quest’ultima è chiamata non soltanto a presenziare per l’intera durata dell’intervento, ma anche ad assumersi rilevanti responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle operazioni e al rispetto delle disposizioni impartite dagli enti competenti. Si tratta di un impegno - evidenziano le associazioni venatorie - che comporta un considerevole investimento di tempo, spesso in orari notturni e festivi, sottratto alla propria vita privata e familiare, e che viene garantito gratuitamente nell’interesse della collettività, del mondo agricolo e delle istituzioni”.

E chiedono: “Quante di queste ore di servizio trovano riscontro nelle statistiche relative alle sanzioni amministrative? Eppure, si tratta di attività di evidente interesse pubblico”.

Aggiungendo: “La funzione di una guardia giurata volontaria non può e non deve essere misurata esclusivamente attraverso il numero dei verbali redatti. La prevenzione degli illeciti, il presidio del territorio, l’informazione ai cittadini, la collaborazione con gli organi istituzionali e il supporto alle attività di gestione faunistica rappresentano altrettanti elementi fondamentali attraverso i quali valutare l’efficacia del servizio prestato”.

“Non abbiamo alcuna contrarietà - chiariscono le associazioni venatorie - rispetto alla verifica dell’effettività dei servizi svolti, purché questa avvenga attraverso criteri oggettivi, omogenei e capaci di tenere conto della totalità delle attività esercitate, senza alimentare generalizzazioni o ingiustificati sospetti nei confronti di intere realtà associative”.

“Più collaborazione e meno contrapposizioni”

Le associazioni venatorie umbre ritengono che il rafforzamento del sistema della vigilanza volontaria debba necessariamente passare attraverso una maggiore sinergia tra istituzioni, polizia provinciale, associazioni venatorie stesse e associazioni protezionistiche, nel rispetto delle rispettive competenze e sensibilità.

“Auspichiamo, pertanto - scrivono ancora - che la Provincia di Perugia voglia promuovere un tavolo di confronto permanente con tutte le realtà associative interessate, finalizzato a condividere le esigenze operative, superare le criticità regolamentari e valorizzare ulteriormente il prezioso contributo offerto dal volontariato. Da parte nostra - associrano - confermiamo la piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione provinciale, nella convinzione che il patrimonio di esperienza, competenze e professionalità maturato dalle associazioni debba essere considerato una risorsa per le istituzioni. La tutela dell’ambiente, il contrasto al bracconaggio, la salvaguardia delle produzioni agricole e il rispetto della legalità sono obiettivi comuni, che non possono essere subordinati a contrapposizioni ideologiche o a sterili competizioni tra associazioni”.

“Il volontariato - concludono le associazioni venatorie provinciali di Perugia - non è una gara a chi eleva più sanzioni, ma un servizio reso alla collettività, il cui valore si misura attraverso i benefici prodotti per il territorio e per i cittadini”.