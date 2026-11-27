Proseguono i servizi di prevenzione e controllo del territorio nel Trasimeno. Nella serata di giovedì i carabinieri di Città della Pieve hanno svolto un servizio straordinario di vigilanza a Castiglione del Lago, esteso anche alle frazioni limitrofe, con l'obiettivo di prevenire i reati predatori, contrastare la criminalità diffusa e rafforzare la sicurezza tra il centro abitato e le aree periferiche.

Nel corso dell'operazione, che ha visto un impiego mirato di pattuglie sulle principali direttrici e nei punti di aggregazione del territorio comunale, i militari hanno identificato complessivamente 63 persone e controllato 42 veicoli.

Durante gli accertamenti, un giovane di 22 anni è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una di hashish: per il ragazzo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia quale presunto assuntore di sostanze stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente.

Sul fronte della sicurezza stradale, le verifiche hanno inoltre portato a contestare diverse infrazioni al Codice della strada, con l'elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.984 euro.

Come comunicato dall'Arma, il dispositivo rientra in un più ampio piano di vigilanza disposto dalla Compagnia di Città della Pieve che proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e alle zone periferiche del comprensorio.