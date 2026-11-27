Entra nel supermercato con il volto coperto da un passamontagna, colpisce il titolare con il calcio di una pistola ad aria compressa e tenta di fuggire con l'incasso della giornata, ma la reazione del commerciante manda a monte il colpo. È successo a Pietralunga, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 51 anni, senza fissa dimora.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 51enne avrebbe fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale travisato con un passamontagna e impugnando una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso. Dopo aver colpito uno dei titolari con il calcio dell'arma, avrebbe cercato di afferrare la borsa contenente l'incasso giornaliero.

Nonostante il colpo ricevuto, l'esercente ha reagito prontamente e, grazie anche all'intervento di un familiare — anch'egli contitolare del punto vendita — è riuscito a bloccare e disarmare l'aggressore prima dell'arrivo delle pattuglie. Durante la colluttazione sia il commerciante sia il 51enne hanno riportato lievi lesioni, mentre l'intero importo contenuto nella borsa è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari.

Ultimati gli accertamenti e le formalità di rito, l'uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, trasferito nel carcere di Perugia-Capanne in attesa dell'udienza di convalida. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo e analizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona per ricostruire ogni fase dell'episodio e verificare l'eventuale presenza di complici.