Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati e di funghi spontanei, divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e di utilizzo di foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali. Sono solo alcuni dei provvedimenti urgenti predisposti da Arpa Umbria e Usl Umbria 2 a seguito dell’incendio, sedato, nella ditta di rottami Doda Rottami S.r.l., in via Ratini, a Maratta a tutela della salute pubblica.

Sono indicate limitazioni alle attività all’aperto, comprese quelle ludico-sportive, e la possibilità di effettuare manutenzioni straordinarie degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno negli edifici presenti nell’area interessata.

La proposta prevede anche la rimozione dei rifiuti incendiati presenti nel piazzale, da effettuare tramite una ditta autorizzata, previa caratterizzazione e classificazione dei materiali. Le acque raccolte nella vasca dovranno essere gestite come rifiuti liquidi fino alla completa rimozione dei rifiuti combusti e dovrà essere assicurata la tenuta della vasca.

I risultati delle analisi dei campioni di aria e delle verifiche ambientali saranno resi disponibili non appena completate le attività di laboratorio.