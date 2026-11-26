Scoppia la polemica a Gubbio per le “modalità di installazione” di alcuni addobbi natalizi nei giardini di Piazza 40 Martiri. A sollevare il caso è il gruppo consiliare Gubbio Futura, che denuncia “con sconcerto” il fissaggio di installazioni luminose a forma di farfalla direttamente tramite viti nei tronchi di alberi secolari, tra cui lecci e sequoie.

Secondo quanto segnalato dal movimento politico, l'episodio avviene proprio mentre in sede consiliare si sta discutendo di come migliorare la tutela e la gestione del patrimonio arboreo cittadino. Gubbio Futura chiede pertanto l'intervento immediato degli uffici competenti affinché vengano accertate l'entità delle lesioni inferte ai tronchi, le possibili conseguenze sullo stato fitosanitario delle piante ed eventuali responsabilità nella posa degli impianti.

“È sconcertante la superficialità con cui si tratta un patrimonio che ha impiegato generazioni a formarsi, per collocare discutibili installazioni luminose destinate a durare poche settimane”, sottolineano dal gruppo.

Al di là dell'aspetto tecnico e ambientale, Gubbio Futura allarga la riflessione al modello di gestione e promozione della città, parlando del rischio di una “progressiva disneylandizzazione di Gubbio”, in cui il valore autentico dei luoghi verrebbe sacrificato alla ricerca dell'artificio e dell'attrazione turistica effimera. “Si feriscono alberi secolari per appendervi farfalle artificiali - concludono - Difficile trovare un'immagine più eloquente delle contraddizioni del nostro tempo”.