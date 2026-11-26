"Guardare avanti, con fiducia e coraggio perché questo è l’atteggiamento che vogliamo avere. E, aggiungo, con la consapevolezza che serve uno sforzo comune, a livello europeo, italiano e regionale per salvaguardare l’industria. Guardare avanti anche per immaginare per la nostra bellissima Umbria nuovi percorsi di sviluppo e nuove traiettorie per renderla ancora protagonista di una crescita economica e culturale che la possa allineare alle regioni più dinamiche del Paese". Questo l'invito che il presidente degli industriali umbri, Giammarco Urbani, ha rivolto alla platea aprendo il suo intervento nella parte pubblica dell'Assemblea di Confindustria Umbria che si è tenuta al Teatro Lyrick di Assisi.

Un intervento aperto partendo da quel "guardare avanti" a cui ha invitato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in un'azienda in Toscana.

Assente il vicepresidente Fitto, ma con il suo capo di gabinetto Matano in collegamento, Urbani ha mandato messaggi chiari, dall'Umbria, all'Unione europea.

“L’Europa deve cambiare. Energia: priorità numero uno” è il suo primo messaggio. Chiarendo: “Decarbonizzare non può significare deindustrializzare!”, con riferimento alle restrizioni imposte dall'Ue.

L'industria umbra: più luci che ombre

Il presidente Urbani ha poi tracciato un quadro dell'industria umbra. Che "gode di una buona salute", nonostante le difficoltà ricordate all'inizio del suo intervento, alle quali andrebbero aggiunte le instabilità geopolitiche, gli effetti inflazionistici dei conflitti in corso, le tensioni commerciali, e tutte le altre criticità che caratterizzano i tempi attuali.

Evidenziandolo con orgoglio, "perché l’apparato produttivo regionale ha fronteggiato con successo i contesti difficili e le numerose turbolenze che l’hanno attraversato.

Insomma, un'industria umbra con più luci che ombre.

I dati

Negli ultimi anni gli investimenti fissi lordi sono cresciuti ad un ritmo superiore a quello del centro e della media nazionale. Nel 2026 sono stati realizzati più investimenti di quelli che erano stati programmati, e per l’anno prossimo l’82% delle imprese prevede di confermare o incrementare ancora le immobilizzazioni.

E’ preponderante la quota di aziende che prevede di chiudere il bilancio in utile.

Le esportazioni, anche se lievemente, sono cresciute nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainate da moda, metalli, agroalimentare ed aerospazio, filiera, quest’ultima, protagonista nella strategia per la difesa comunitaria e nazionale e di particolare rilievo per la nostra sicurezza. Un’eccellenza umbra che va sostenuta senza esitazione.

Si è registrato un aumento dei prestiti alle imprese e la qualità del credito è migliorata.

Il ricorso alla cassa integrazione è diminuito nell’ultimo anno del 10%, gli occupati sono aumentati del 4,8.

Nel prossimo trimestre sono previste 6000 assunzioni nell’industria, che corrispondono ad un terzo delle assunzioni totali attese in Umbria.

L’industria incide per il 26% sul valore aggiunto regionale, quota superiore al dato nazionale. Con orgoglio evidenzio che le 1057 imprese associate a Confindustria Umbria ne costituiscono la maggior parte.

"Questi indicatori - ha commentato Urbani - compongono un quadro dove le luci prevalgono sulle ombre, che esistono e vanno rimosse, ma nella consapevolezza di trovarci di fronte ad un’industria umbra che, nonostante le difficoltà di cui abbiamo parlato, compete con successo nei mercati internazionali e si conferma essere a pieno titolo componente della seconda manifattura d’Europa. Per rafforzarla - ha aggiunto - sarà fondamentale inserire i giusti strumenti e le necessarie risorse nel disegno di legge di bilancio in discussione in Parlamento".

"Come ha più volte sottolineato Emanuele Orsini - ha detto ancora Urbani - condividiamo la scelta di rifinanziare il credito di imposta nella Zes unica e di incrementare la dotazione per l’iperammortamento che andrebbe però prolungato almeno fino al 2029, includendo le spese per il cloud e per i mezzi delle imprese di trasporto".

L'Umbria a due velocità

I dati di lungo periodo consegnano però un'Umbria a due velocità: l’industria umbra cresce e dimostra dinamismo, ma l’economia regionale, considerata nel suo insieme, non riesce a tenere lo stesso passo. Dal 2000 ad oggi il prodotto reale dell’Europa è aumentato del 40%; quello italiano del 10%. L’Umbria ha invece registrato una leggera flessione, nonostante ci sia stata anche qui una dotazione straordinaria di risorse pubbliche: dal Pnrr alla Zes, passando per i vari bonus e la ricostruzione.

"La doppia velocità – industria, da un lato; sistema regionale nel suo complesso, dall’altro – - ha detto Urbani - è un equilibrio che non vogliamo e non possiamo considerare duraturo. Sentiamo perciò la responsabilità di superarlo e di individuare nuove vie di sviluppo per la regione".

Da qui le indicazioni sulle priorità: "Abbiamo bisogno di investire nelle infrastrutture, fisiche e digitali, di incrementare la produttività, efficientare l’apparato pubblico, valorizzare le competenze, trattenere i giovani talenti, far crescere le imprese, sostenere e sviluppare le filiere industriali e le start up con forte contenuto innovativo".

L'UmbrIA: un laboratorio di applicazione

Urbani, rivolgendosi innanzi tutto alla presidente Proietti, ha lanciato quindi la proposta di puntare sull'Intelligenza Artificiale per dare nuovo impulso all'Umbria.

"Vorremmo che l’Umbria diventasse un laboratorio di applicazione - è la proposta - delle soluzioni tecnologiche più avanzate, negli ambiti più disparati dell’economia e della società. Non rinunciando a forme di innovazione, ma soprattutto permeando tutto il nostro tessuto con questa straordinaria opportunità. Sarà decisivo orientare in tal senso le risorse della politica di coesione e saper attingere a quelle gestite direttamente dall’Europa".

Urbani ha quindi chiarito: "Lo scopo della nuova visione non è disperdere o comprimere la nostra vocazione o la nostra tradizione. Al contrario, è potenziarla con i nuovi strumenti. Non cercheremo l’omologazione, la spersonalizzazione, la distanza nelle relazioni".

Spiegando: "Potremmo usare l’AI per essere ancora più attenti alla qualità dei prodotti, per avere maggiore flessibilità organizzativa, valorizzare i rapporti personali, esaltare ed attrarre i talenti, tutelare l’ambiente".

"Questa è l’opportunità - ha concluso - che un uso saggio ed etico dell’AI può offrire al nostro tessuto produttivo, a chi si occupa di sanità, cultura, arte, formazione, scienza, sport, inclusione, pubblica amministrazione".

“L’UmbrIA nell’era digitale”, del resto, è il tema che Confindustria Umbria ha scelto per la sua assemblea.

L'intervento della presidente Proietti

"E' un momento di fiducia e di coraggio quello che voi mettete nelle vostre imprese ogni giorno" ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dal palco del Lyrick. "Ma è anche il momento di definire le nuove traiettorie" ha detto all'assemblea degli industriali.

Il Piano energetico regionale

Parlando, in particolare, del tema energia. Ricordando che l'Umbria ha dato voce a tutte le Regioni europee, dicendo che bisogna avere "il coraggio di cambiare e di sospendere qualche meccanismo che non ha funzionato". Un tema, quello dell'energia, fondamentale per le imprese, ma anche per le famiglie e per servizi pubblici, come la sanità.

Proietti ha annunciato a questo proposito che sarà messa mano al Piano energetico regionale, che manca all'Umbria dal 2004.

Le "trappole" dell'Umbria

La governatrice ha parlato anche delle criticità che rendono l'Umbria meno attrattiva. A cominciare dalle infrastrutture viarie, sulle quali, in attesa delle risposte attese dal Governo, Proietti ha rivendicato gli investimenti della Regione sull'aeroporto.

Ma anche le azioni per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso l'AI. E, appunto, le misure per l'energia.

I giovani

Proietti ha concluso il suo intervento parlando dei giovani. Per favorirne la permanenza in Umbria rendendo il lavoro più produttivo e meglio retribuito. Rivendicando anche il contributo per alzare il compenso ai giovani ricercatori.

Il ministro Foti

Al dibattito è intervenuto, in collegamento, anche il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Tommaso Foti. Che ha rivendicato le misure messe in campo per aiutare le imprese italiane a rimanere competitive. Rassicurando, in questo senso, anche rispetto al termine degli interventi finanziati col Pnrr.

Il ministro Foti ha attaccato le politiche europee sul Green Deal, "un fallimento", basato su "manifesti ideologici".

Orsini all'Europa: ripensare la politica industriale

Anche il presidente di Confindustria Umbria, Emanuele Orsini, ha iniziato il suo intervento rivendicando i risultati dell'industria italiana e umbra. Ma anche lui, pur "europeista convinto", ha lamentato "il momento di stallo" dell'Europa. A cui chiede di ripensare la propria politica industriale.

"Serve oggi un piano ambizioso dell'Europa per la competitività" è l'appello che il numero uno degli industriali italiani lancia da Assisi.