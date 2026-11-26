Aumentano le richieste d'aiuto e le prese in carico in Altotevere, ma si rafforza anche la rete territoriale di prevenzione e sostegno. È quanto emerso dalla riunione annuale del tavolo di monitoraggio promosso dal Comune di Città di Castello, svoltasi ieri (25 novembre) in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a 5 anni esatti dall'avvio dell'organismo. Dal confronto di due ore tra amministrazioni, forze dell'ordine, sanità, scuole, sindacati e associazioni è scaturito l'impegno condiviso di rendere ancora più frequente e stabile l'operatività della cabina di regia.

I numeri del Centro Antiviolenza Medusa

Nel 2026 il Centro Antiviolenza "Medusa" di Città di Castello - gestito dall'associazione ‘Liberamente Donna’ per la Zona Sociale 1 e potenziato quest'anno con l'apertura dello sportello di Umbertide - ha risposto a 450 telefonate, effettuato 401 colloqui e preso in carico 52 nuove donne. Dati tutti in crescita rispetto a 12 mesi fa, che fotografano la diffusione del fenomeno nella vallata ma anche una maggiore consapevolezza sociale e la fiducia riposta nei presidi territoriali.

Sul fronte dei servizi, le linee di finanziamento regionale attivate sul territorio sono passate da una nel 2021 a cinque nel 2026. Tra le azioni già operative figurano il protocollo del 2023 per l'inserimento lavorativo e l'autonomia economica - che nel 2026 ha avviato percorsi per quattro donne - e i programmi scolastici: accanto alla formazione dei docenti della primaria e agli sportelli sull'affettività gestiti dai giovani della Croce Rossa alle superiori, quest'anno sono partiti percorsi di educazione al rispetto e al consenso nelle scuole medie Alighieri-Pascoli e Alberto Burri, cui seguiranno progetti con le società sportive.

Le priorità: fondi pluriennali e autonomia post-uscita

Durante l'incontro - al quale hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori tifernati Letizia Guerri, Benedetta Calagreti e Michela Botteghi, l'assessore di San Giustino Loretta Zazzi, i vertici locali di Polizia di Stato, Carabinieri, ospedale e distretto Usl Umbria 1, oltre ai rappresentanti del CAV e del terzo settore - sono state individuate due priorità per i prossimi mesi: la necessità di fondi strutturali pluriennali per garantire continuità ai servizi e il rafforzamento dei percorsi successivi all'uscita dalla violenza, soprattutto in presenza di minori.

“A cinque anni dal lancio del tavolo, il 25 novembre 2021, la soddisfazione più grande è vedere che tutti i protagonisti della rete chiedono di lavorare ancora di più e con maggiore costanza - dichiarano gli assessori Guerri, Calagreti e Botteghi - Significa che lo strumento è utile e che nel territorio c'è una reale volontà di fare squadra per dare risposte concrete a chi vive una condizione di fragilità”.

Il Centro Antiviolenza Medusa è attivo gratuitamente 24 ore su 24 al numero 353 4164699, affiancato dal numero nazionale 1522 e dalla chat sul portale della rete D.i.Re.