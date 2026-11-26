A conclusione dell’anno che ha segnato i suoi 80 anni di attività, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” rinnova la propria immagine e annuncia il programma dei prossimi mesi.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta giovedì mattina a Palazzo Mauri, infatti, sono stati presentati la nuova identità visiva e il rinnovamento del sito istituzionale, i bandi dell’81° Concorso internazionale di canto e del 9° Concorso per giovani compositori dedicato al maestro Gian Carlo Menotti, insieme al calendario degli appuntamenti da dicembre a maggio.

Dietro le quinte dello Sperimentale

Mercoledì pomeriggio, invece, a Campello sul Clitunno, in collaborazione con Meccanotecnica Umbra, si è tenuto l'interessante incontro pubblico "Dietro le quinte dello Sperimentale", dedicato alle maestranze teatrali a cui il fondatore del Lirico, l'avvocato Adriano Belli, teneva particolarmente. Prima del momento musicale (con protagonisti Nicola di Filippo e Rosa D'Alise, accompagnati al pianoforte dalla maestra Dahyn Kang) e dopo i saluti istituzionali del presidente del Tls avv. Roberto Calai, del presidente di MTU Carlo Pacifici e della sindaca Simonetta Scarabottini, Raffaella Clerici e Gloria Bagatti hanno ricostruito non solo la storia dello Sperimentale e le attività delle maestranze teatrali, ma anche l'importanza che la fondazione dell'ente ha avuto per la città di Spoleto. Come il restauro del Teatro Nuovo "Gian Carlo Menotti", di recente diventato patrimonio Unesco, che dal 1947 iniziò ad essere trasformato nella conformazione attuale, con la creazione della buca d'orchestra e la liberazione degli uffici al primo piano che ospitavano precedentemente polizia e forestale. Ma anche il ruolo che questo ha avuto affinché Gian Carlo Menotti scegliesse proprio Spoleto per il suo Festival dei Due Mondi.

Nuova identità visiva e sito istituzionale per il Teatro Lirico Sperimentale

Tornando alla conferenza stampa, semplificazione, versatilità e coerenza sono i principi che hanno guidato il progetto della nuova identità visiva del Teatro Lirico Sperimentale, realizzato da Stefano Magnini (Magnini Creative Solutions) con l’obiettivo di sintetizzare in un unico segno grafico l’essenza e la vocazione dell’Istituzione.

Il nuovo logo conserva e reinterpreta l’albero, elemento caratterizzante del marchio originario e simbolo di crescita, formazione e valorizzazione del talento artistico. Le parentesi quadre che racchiudono la denominazione del Teatro evocano l’apertura di un sipario, mentre la scelta di due differenti caratteri tipografici esprime la duplice anima dello Sperimentale: da un lato la tradizione e l’autorevolezza istituzionale, dall’altro la contemporaneità e lo spirito sperimentale.

Il rinnovamento dell’identità visiva si accompagna a quello del sito istituzionale, ripensato nella veste grafica, nella struttura e nei contenuti per raccontare con maggiore chiarezza la missione del Teatro Lirico Sperimentale e valorizzarne le attività: dalla selezione e formazione dei giovani cantanti lirici alla produzione operistica e alla programmazione artistica rivolta al pubblico.

Il sito istituzionale è consultabile all’indirizzo www.tls-belli.it.

81° Concorso internazionale di canto

Indetto il bando per l’81ª edizione del Concorso internazionale di canto del Teatro Lirico Sperimentale, che si terrà al Teatro Caio Melisso di Spoleto dal 16 al 20 febbraio 2027.

Tra le principali novità dell’edizione 2027, l’apertura del concorso ai cantanti di tutte le nazionalità e l’introduzione di un limite di età unico per tutti i registri vocali. Potranno partecipare al concorso giovani che, alla data del 1° gennaio 2027, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32° e che, ove necessario, siano in possesso di un permesso di soggiorno che consenta l’accesso al lavoro subordinato o autonomo in Italia.

La giuria – presieduta da Gianni Tangucci, già direttore artistico dei teatri di Bologna, Venezia, Roma e Firenze e vicedirettore artistico del Teatro alla Scala di Milano – sarà composta da Luciana Serra (soprano), Giancarlo Landini (critico musicale), Andrea De Amici (agente lirico) ed Enrico Girardi (direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale).

«Se ti butti, debutti!» è il motto che accompagna da tre anni il Concorso internazionale di canto, a sottolineare la duplice funzione della storica istituzione spoletina che, dal 1947, seleziona giovani cantanti emergenti per avviarli alla professione, offrendo loro, attraverso un percorso biennale di formazione, l’opportunità di debuttare sul palcoscenico operistico.

Le iscrizioni si effettueranno online sul sito del Teatro Lirico Sperimentale, con la possibilità per i candidati di scegliere la fascia oraria preferita tra quelle disponibili. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del 1° febbraio 2027 o fino al raggiungimento del numero massimo di 100 iscrizioni valide, limite introdotto a partire da questa edizione. Per informazioni, bando e iscrizioni: https://tls-belli.it/concorso-di-canto/.

Per i cantanti che non possiedono i requisiti necessari per partecipare al concorso, sono previste delle libere audizioni, che si terranno il 21 febbraio 2027, sempre al Teatro Caio Melisso, con un massimo di 30 candidati. Per informazioni, bando e iscrizioni: https://tls-belli.it/libere-audizioni/.

9° Concorso per giovani compositori dedicato al maestro Gian Carlo Menotti

Sono aperte le iscrizioni alla 9ª edizione del Concorso per giovani compositori dedicato al maestro Gian Carlo Menotti, che rinnova la collaborazione tra la Fondazione Monini e il Teatro Lirico Sperimentale. Promosso originariamente dalla Fondazione Monini, il concorso vede il coinvolgimento dello Sperimentale a partire dalla scorsa edizione, con l’introduzione dell’esecuzione in prima assoluta della composizione vincitrice nell’ambito della stagione.

Potranno partecipare al concorso compositori e compositrici di ogni nazionalità che non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 1° gennaio 2027. Saranno ammesse composizioni per voce (registro a scelta) e pianoforte, inedite e mai eseguite, su testo poetico e relativa lingua liberamente scelto dal candidato o dalla candidata. Può essere presentato un unico brano o un ciclo di brani; in ogni caso la durata complessiva non deve superare i dieci minuti.

Al vincitore sarà assegnato un premio di 4.000 euro lordi e la composizione sarà eseguita in prima assoluta a Spoleto dagli interpreti dello Sperimentale, nell’ambito dell’81ª stagione.

La giuria sarà composta da Maria Flora Monini (presidente della Fondazione Monini), Adriano Guarnieri (compositore e presidente onorario del Teatro Lirico Sperimentale), Marco Angius (direttore d’orchestra) ed Enrico Girardi (direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale).

Le partiture dovranno essere inviate entro le ore 23.59 del 20 aprile 2027, nelle modalità indicate nel bando al seguente link: https://tls-belli.it/bandi/.

I concerti di Natale e gli appuntamenti del Centro studi e della Biblioteca

Nel mese di dicembre i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale saranno impegnati, insieme a UmbriaEnsemble, in quattro concerti di Natale in programma ad Arrone (Chiesa di Santa Maria Assunta, 8 dicembre, ore 18.00), Campello sul Clitunno (Auditorium “Cav. Alberto Pacifici”, 9 dicembre, ore 18.00), Deruta (Chiesa di San Francesco, 11 dicembre, ore 20.45) e Spoleto (Teatro Caio Melisso, 12 dicembre, ore 20.30). Il programma prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Arcangelo Corelli, Antonín Dvořák e Giuseppe Torelli. Tutti i concerti saranno a ingresso libero.

Da dicembre a maggio si svolgeranno inoltre le attività promosse dal Centro studi Belli-Argiris e dalla Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale.

Due gli appuntamenti di Stories on Saturdays – Eventi in biblioteca, a cura di Raffaella Clerici e Lucia Andreini, presso OperaBiblio, la Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale (ex Caserma Minervio, Piazza Garibaldi, Spoleto): Storie di Natale (19 dicembre 2026) e Storie musicali (20 marzo 2027). Entrambi gli incontri si terranno alle ore 16.00 e saranno a ingresso libero su prenotazione. Sono inoltre previste tre aperture straordinarie della Biblioteca (16 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2027, dalle ore 15.00 alle ore 18.00).

Tornano anche I Pomeriggi del Lirico Sperimentale, condotti da Raffaella Clerici, con letture di Lucia Andreini e interventi musicali del Teatro Lirico Sperimentale. Tre gli appuntamenti in programma: Gabbris Ferrari – Pittore, scenografo e regista (Biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, 21 gennaio 2027); Le donne dell’opera – Musica e letture (Circolo Clitunno, 22 aprile 2027); Pietro Mascagni – Il “testamento spirituale” (Sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato di Perugia, 13 maggio 2027). Tutti gli incontri si terranno alle ore 17.30 e saranno a ingresso libero.

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Per informazioni e prenotazioni: 0743.221645 – teatrolirico@tls-belli.it.