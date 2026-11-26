Paura nel centro storico di Gualdo Tadino per un autobus interessato da un incendio. Le fiamme hanno poi interessato anche un'abitazione e un'automobile.

I fatti sono accaduti in piazza Dante Alighieri, nel centro gualdese. L'incendio ha coinvolto l'intero autobus, provocando ingenti danni al veicolo. Le fiamme e il forte calore hanno inoltre interessato un'autovettura parcheggiata di fronte al mezzo e un'abitazione nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gaifana che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata. L'intervento dei pompieri ha consentito di domare l'incendio e di evitare ulteriori conseguenze per le strutture e i veicoli presenti nella zona.