Grave incidente sul lavoro giovedì fuori da un'azienda di Deruta. Un operaio di 51 anni, di origini straniere, è rimasto infatti gravemente ferito dopo essere precipitato da un capannone mentre stava effettuando degli interventi di ripulitura per conto di una ditta esterna.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Perugia in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'ispettorato al lavoro dell'Usl Umbria 1 per le verifiche del caso.