È stato accompagnato alla frontiera ed espulso dal territorio nazionale un cittadino albanese di 37 anni, da tempo al centro di numerose segnalazioni e procedimenti giudiziari nell'area eugubino-gualdese. L'esecuzione del provvedimento, portata a termine dai carabinieri di Gualdo Tadino, in sinergia con i colleghi di Gubbio e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, è scattata dopo l'udienza di convalida celebrata dinanzi al Giudice di Pace di Perugia.

I precedenti e l'episodio della notte di Halloween 2024

La misura amministrativa arriva al termine di un percorso durato circa due anni, alimentato dalle denunce dei cittadini e dal monitoraggio costante dei militari dell'Arma. Dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti e pendenze penali per lesioni personali, minacce aggravate, porto di oggetti atti ad offendere, rissa e violazioni della normativa sugli stupefacenti, oltre ad un divieto di avvicinamento disposto nell'ambito di un procedimento per condotte vessatorie e lesive nei confronti di una donna.

L'episodio più noto risale alla sera di Halloween del 2024, quando le telecamere di videosorveglianza di piazza Martiri a Gualdo Tadino ripresero una scena diventata poi virale: durante una lite in mezzo ai passanti, l'uomo aveva colpito ripetutamente con calci e pugni la fidanzata, arrivando a prenderla per i capelli e a trascinarla per diversi metri prima che la situazione degenerasse ulteriormente fino all'intervento delle forze dell'ordine.

L'escalation fino al rimpatrio

Nel corso del tempo, secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe continuato a creare allarme in più Comuni della Fascia, innescando risse durante serate di festa e fine settimana, mostrando coltelli e in alcune circostanze anche una pistola, circolando senza patente (già ritirata) e con mezzi privi di assicurazione e revisione, oltre ad aver aggredito un appartenente alle forze dell'ordine oggi in pensione.

Gli ultimi mesi erano stati segnati da una ulteriore escalation ai danni dei vicini di casa, fino all'incendio della porta d'ingresso di un'abitazione. Sulla base del quadro complessivo di pericolosità sociale tracciato dai carabinieri, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e l'adozione del decreto di espulsione, ora eseguito con il rimpatrio nel Paese d'origine.