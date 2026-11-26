Circa 200 chilogrammi di rame, presumibilmente rubato da un tratto della linea ferroviaria, sono stati recuperati dalla Guardia di Finanza al termine di un inseguimento nelle campagne del territorio di Narni. L'operazione è stata condotta da una pattuglia del Gruppo di Terni, impegnata nei servizi di controllo economico del territorio e nel servizio di pubblica utilità “117”, disposti dal Comando Provinciale.

Tutto è iniziato lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, in direzione Roma, all'altezza dello svincolo di Narni Scalo. L'attenzione dei militari è stata attirata da un'autovettura che presentava la parte posteriore visibilmente ribassata, un dettaglio che lasciava ipotizzare la presenza di un carico particolarmente pesante. Affiancando il mezzo, i finanzieri hanno notato nell'abitacolo un voluminoso carico nascosto sotto un telo bianco e hanno deciso di intimare l'alt per procedere a un controllo. Dagli accertamenti effettuati attraverso la sala operativa è inoltre emerso che l'auto era priva di copertura assicurativa.

Alla vista dei militari, tuttavia, il conducente ha improvvisamente accelerato, ignorando l'alt e tentando di far perdere le proprie tracce. L'automobilista ha abbandonato la superstrada all'uscita di Amelia, dirigendosi nuovamente verso Narni Scalo. Ne è nato un breve inseguimento, terminato quando il veicolo in fuga ha imboccato una strada sterrata, finendo parzialmente fuori strada.

A quel punto i tre occupanti, tutti vestiti con abiti scuri, hanno abbandonato rapidamente l'autovettura e si sono dileguati a piedi tra la fitta vegetazione e i boschi circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

La situazione ha rischiato di provocare ulteriori conseguenze anche per gli altri automobilisti. L'auto, infatti, era stata lasciata in salita con le portiere aperte, senza la marcia inserita e senza il freno di stazionamento. Il veicolo ha così iniziato una repentina discesa verso la vicina strada statale, ma i finanzieri sono riusciti a bloccarlo tempestivamente utilizzando l'autovettura di servizio, scongiurando ulteriori pericoli per la circolazione.

La successiva perquisizione del mezzo abbandonato ha permesso di scoprire il contenuto del carico: circa 200 chilogrammi di barre di rame destinate all'utilizzo nei quadri elettrici di media tensione, oltre a una cassetta contenente attrezzi professionali, presumibilmente impiegati per forzare e asportare il materiale. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la provenienza del rame e identificare i tre occupanti dell'autovettura, riusciti a fuggire nelle campagne narnesi.