Un controllo stradale si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È accaduto nella tarda mattinata di venerdì scorso lungo la E45, nel territorio comunale di San Gemini, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno fermato un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta, effettuando manovre pericolose e ripetuti sorpassi.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 11.30, quando una pattuglia del Pronto Intervento ha notato il veicolo in direzione sud e ha deciso di fermarlo in sicurezza presso una piazzola di sosta. L'auto, successivamente risultata a noleggio, era condotta da un giovane straniero, arrivato in Italia da circa un mese con visto turistico.

Durante le prime fasi del controllo, il conducente ha manifestato un evidente nervosismo, nonostante fosse in regola con i documenti e non risultassero precedenti a suo carico. A insospettire ulteriormente i militari sono state alcune evidenti macchie di grasso presenti sulle sue mani.

Un particolare che ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione personale e veicolare.

La cocaina nascosta nei coprimozzo delle ruote

L'ispezione accurata delle parti meccaniche dell'autovettura ha permesso di scoprire un insolito sistema di occultamento. All'interno delle borchie coprimozzo delle ruote anteriori e posteriori del lato sinistro erano stati nascosti due sacchetti di plastica trasparente.

Al loro interno i militari hanno trovato 36 dosi di cocaina, già confezionate singolarmente nel cellophane, per un peso lordo complessivo di circa 18 grammi. La sostanza stupefacente, ritenuta destinata allo spaccio sul territorio, è stata sequestrata.

Per il giovane è quindi scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Arresto convalidato: disposta la custodia in carcere

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Terni, l'uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Terni, in attesa dell'udienza di convalida.

L'udienza si è svolta nella giornata di lunedì. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato la custodia cautelare in carcere.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase del giudizio di primo grado. L'imputato, pertanto, non può essere considerato colpevole fino a un'eventuale condanna definitiva.