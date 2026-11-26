Oltre 200 persone identificate, 52 delle quali con precedenti di polizia, 37 veicoli controllati e 55 cittadini stranieri sottoposti a verifiche sui titoli di soggiorno. È il bilancio del primo servizio interforze ad “Alto Impatto” effettuato a Perugia nella serata e nella notte di ieri, nell'ambito del piano di controlli rafforzati deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23 novembre, presieduto dal Prefetto Paolo Canaparo.

L'operazione ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e la Polizia Locale, con il supporto delle unità cinofile delle Fiamme Gialle e di personale specializzato della Questura e della Polizia Ferroviaria. I controlli hanno interessato diverse zone del capoluogo, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili: Fontivegge, via Campo di Marte, Parco della Pescaia, via Veneto, via Mario Angeloni, via Cortonese, via Sicilia, via del Macello, piazza del Bacio e via Martiri dei Lager. Pattugliamenti appiedati e verifiche mirate sono stati effettuati nei pressi del parcheggio del centro commerciale L'Ottagono, negli spazi comuni dei condomini di via del Macello e via Mario Angeloni, nell'area della stazione ferroviaria, del minimetrò e nel piazzale degli autobus.

Monitorate anche le aree verdi e ricreative, tra cui lo skate park vicino a piazza del Bacio e il Parco della Pescaia, con l'ausilio delle unità cinofile. Nel corso dei posti di controllo predisposti lungo le principali direttrici di traffico, finalizzati anche a intercettare eventuali soggetti dediti alla commissione di reati, sono state contestate tre sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Le verifiche hanno riguardato anche quattro esercizi pubblici. Gli operatori hanno identificato i clienti presenti e svolto accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle disposizioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'attività rientra nel piano di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, al degrado urbano, allo spaccio di stupefacenti, ai furti e ai reati predatori, oltre che al fenomeno dell'immigrazione clandestina, secondo le indicazioni del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. «Ringrazio le Forze di Polizia e la Polizia locale per il servizio interforze di questa notte che costituisce la prima attuazione di un modello rafforzato di prevenzione per dare un segnale forte di presenza dello Stato e di contrasto a tutti quei fenomeni che mettono in pericolo la sicurezza e generano allarme sociale», ha dichiarato il Prefetto Paolo Canaparo.