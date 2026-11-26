Residenti evacuati e momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito per l’incendio divampato nella mattinata di giovedì a Bastia Umbra, nella centralissima via Roma: probabilmente per un cortocircuito a una centralina elettrica - questa una primissima ricostruzione - una densa colonna di fumo nero ha invaso gli spazi comuni, rendendo difficoltosa l’uscita dagli appartamenti. Le fiamme sono divampate in una sorta di fondino del condominio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118: i pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, interdetta durante le operazioni. Restano da chiarire l’origine del rogo, l’entità dei danni e le condizioni di agibilità dell’edificio. Non ci sarebbero condizioni di pericolo, ma l'incendio divampato nei locali della centralina elettrica hanno fatto sì che non ci sia luce, e di conseguenza saranno staccate anche acqua e gas. Per i condomini si prospetta almeno un weekend fuori casa, sempre che i lavori di ripristino siano celeri. (Screenshot e video di Stefano Torrese, per gentile concessione, maggiori informazioni nelle prossime ore)