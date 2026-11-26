Un Tir a Gnl si è ribaltato nella notto intorno alle ore 1:35 lungo la strada statale 77 VAR Val di Chienti al chilometro 16+900 in direzione Foligno. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Foligno.

Il conducente del mezzo pesante è stato affidato alle cure del 118, che ne ha disposto il trasporto presso l'ospedale di Foligno per gli accertamenti del caso. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del mezzo in condizioni di sicurezza.

I serbatoi del tir alimentato a gas naturale richiedono procedure di sicurezza e di gestione della pressione dedicate.