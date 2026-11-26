Ventuno milioni di euro per aiutare le aziende agricole umbre a rinnovare strutture e macchinari, introdurre tecnologie digitali e migliorare la redditività delle produzioni. È il contenuto del nuovo bando dedicato agli investimenti produttivi per la competitività delle imprese agricole, nell’ambito del CSRComplemento di sviluppo rurale dell’Umbria 2023-2027.

Le domande potranno essere presentate sul portale SIAN da lunedì 30 novembre 2026 fino alle ore 24 di lunedì 1 febbraio 2027. Possono partecipare gli imprenditori agricoli singoli o associati, comprese le reti di impresa agricola con personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

Copertura del 60% delle spese

Il sostegno è concesso a fondo perduto e copre il 60% delle spese per investimenti immobiliari e fissi per destinazione e delle spese tecniche. Per gli investimenti mobiliari, comprese le relative spese tecniche, e per quelli immateriali la quota è del 40%.

Tra gli interventi finanziabili rientrano la costruzione e l’ammodernamento dei fabbricati produttivi, l’acquisto di nuove macchine e attrezzature, gli impianti arborei e le tecnologie per l’agricoltura digitale e di precisione. Il bando sostiene anche la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, gli investimenti irrigui e il fotovoltaico destinato esclusivamente all’autoconsumo per le attività agricole. Sono inoltre ammesse la rimozione volontaria dell’amianto con il ripristino delle opere e, alle condizioni indicate nell’avviso, l’acquisizione di terreni e fabbricati produttivi.

I settori interessati e l’investimento sui giovani

Le risorse sono suddivise tra otto comparti, ciascuno con una propria graduatoria: 8,12 milioni di euro per cereali, legumi e semi oleosi; 4,1 milioni per la zootecnia, comprendente latte, carne e uova; 2,3 milioni per il settore olivicolo e oleario; 2,1 milioni per l’ortofrutta, esclusi funghi e tartufo. Al vitivinicolo sono destinati 1,5 milioni, al tabacco 1,15 milioni, al luppolo 230mila euro e agli altri comparti specifici 1,5 milioni. La selezione valorizza anche i giovani agricoltori, gli investimenti nelle aree rurali con maggiori difficoltà di sviluppo, la digitalizzazione e le produzioni biologiche e di qualità.

“Il reddito degli agricoltori è il punto da cui partire per dare un futuro al settore – dichiara l’assessora regionale all’Agricoltura, Simona Meloni. Con questo bando le imprese potranno programmare gli investimenti e costruire rapporti più solidi lungo le filiere. Sostenere i giovani che scelgono l’agricoltura e le aziende delle aree rurali, in particolare, significa creare le condizioni perché lavorare la terra resti una prospettiva economica credibile”.

Foto credit: sito Umbria Agricoltura