E’ stato arrestato martedì 24 novembre a Granda, in Spagna, un cittadino del Marocco di 57 anni sotto un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia. I capi d’imputazione sono associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L'uomo era ricercato dal gennaio 2022, da quando nei suoi confronti era stato emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito della condanna definitiva alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. Attualmente deve espiare una pena residua di 3 anni e 8 mesi di reclusione.

L’attività investigativa è stata condotta dalla Procura Generale di Perugia che ha consentito di localizzare il ricercato all'estero dopo anni di irreperibilità. Le attività investigative hanno permesso di accertare la presenza della sorella nella città di Melilla e della moglie residente a Granada, consentendo di concentrare le ricerche e di localizzarlo con precisione.

I fatti per cui l’uomo è incriminato risalgono al periodo tra il 2015 e il 2016. In concorso con altri soggetti, il cinquantasettenne aveva partecipato a un'organizzazione che trafficava droga a livello internazionale, effettuando in tre occasioni il trasporto dalla Spagna all'Italia e, in particolare, nella provincia di Perugia, di circa 25 chilogrammi di hashish, nascosti all'interno di un doppio fondo realizzato in una Renault Mégane Coupé, in cambio di un corrispettivo di circa 150.000 euro.

Una volta individuata la presenza del ricercato in territorio spagnolo, sono state attivate le procedure di cooperazione internazionale previste dal Mandato di Arresto Europeo. L'arresto è stato eseguito dalla Guardia Civil nella città di Granada grazie alla collaborazione tra l'Ufficio S.D.I. della Procura Generale di Perugia, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e i corrispondenti organismi di polizia esteri.

Il condannato si trova attualmente detenuto in Spagna, in attesa del completamento delle procedure di consegna all'Autorità giudiziaria italiana per l'espiazione della pena residua.