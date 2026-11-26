Come anticipato ieri sono due le ipotesi di reato a carico del figlio 45enne della donna trovata morta a Terni: occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni dello Stato relativa alla pensione percepita dall’anziana.

L’uomo è già stato ascoltato nel Comando provinciale dei carabinieri e ha fornito una sua versione dei fatti. In settimana verrà eseguita a Perugia l’autopsia della donna dal dott. Daniele Paolini il medico legale intervenuto sul posto, che fornirà maggiori dettagli sulle circostanze della misteriosa morte, avvenuta mesi fa. Il cadavere della si è presentato alle forze dell’ordine in evidente stato di decomposizione, l'ipotesi più accreditata sarebbe comunque la morte per cause naturali.

Sono in corso anche le verifiche sull'accesso da parte del figlio alla pensione della madre nel periodo successivo alla morte. I carabinieri, coordinati dalla procura, stanno indagando ad ampio raggio e sentendo vicini e persone che conoscevano la famiglia.