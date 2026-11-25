In Umbria il comparto delle costruzioni esprime forte preoccupazione per la misura della legge di Bilancio che spalma in dieci anni i crediti d’imposta del Superbonus compensabili nel 2027, con ricadute sulla liquidità dei cantieri.

Il tema tocca direttamente molte imprese tra Perugia e Terni, in un settore impegnato anche nella ricostruzione delle aree colpite dal sisma. In una fase segnata da caro-materiali e caro-energia, la disponibilità di cassa diventa un fattore essenziale per garantire continuità ai lavori e tutela occupazionale lungo l’intera filiera.

Il nodo dei crediti e la liquidità delle imprese

Secondo Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la norma in discussione rischia di incidere sul circuito dei pagamenti tra committenti, fornitori e dipendenti, soprattutto per gli operatori che hanno scelto pratiche considerate virtuose. Il punto sensibile riguarda chi ha applicato lo sconto in fattura ricevendo crediti d’imposta a compensazione di lavori già eseguiti.

La posizione di Ance Umbria e dei presidenti provinciali

La richiesta di correttivi arriva compatta da Ance Umbria e dalle articolazioni provinciali. Dichiara il presidente regionale Massimo Ponteggia: “Sulla norma spalma-crediti Superbonus servono correttivi”. E aggiunge un rilievo sul metodo: “Non si possono cambiare le regole in corsa, mettendo in difficoltà le imprese che su quei crediti hanno già fatto affidamento”.

Dal territorio ternano, il presidente di Ance Terni, Roberto Taddei, evidenzia il quadro congiunturale: “Sottrarre liquidità alle imprese, in un contesto economico e finanziario difficile, segnato dal caro-energia e dal caro-materiali, significa condannare alla chiusura chi crea occupazione e sostiene l’economia del territorio”.

Una criticità specifica è sottolineata dal presidente di ANCE Perugia, Giacomo Calzoni: “Vengono così colpiti – spiega il presidente di ANCE Perugia, Giacomo Calzoni – i comportamenti più virtuosi degli operatori che non hanno messo in circolazione crediti d’imposta e che, nel 2027, rischiano uno squilibrio finanziario non preventivato per il pagamento delle imposte e dei contributi non più compensabili”.

Impatto sul sistema locale e cantieri post-sisma

Nel contesto umbro, dove la manutenzione del patrimonio edilizio e la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati sono priorità diffuse, l’eventuale restringimento degli spazi di compensazione fiscale nel 2027 rischia di rallentare la programmazione dei lavori. La tensione sulla liquidità potrebbe riflettersi su:

Tempi di esecuzione delle opere e pianificazione dei cantieri;

Stabilità occupazionale nelle imprese e nell’indotto;

Capacità d’investimento in innovazione, sicurezza e sostenibilità.

L'appello ai parlamentari

Da ANCE arriva una richiesta chiara e unitaria ai rappresentanti del territorio: “Facciamo appello a tutti i parlamentari del territorio, di ogni forza politica, affinché, in sede di conversione parlamentare, si trovi una soluzione per salvaguardare le imprese e quindi la crescita del territorio”. In un’ottica costruttiva, il confronto potrebbe orientarsi su strumenti che preservino la liquidità immediata necessaria a tenere operativi i cantieri, con particolare attenzione ai lavori già conclusi o in fase avanzata.

In termini di metodo, il settore sollecita un percorso che garantisca certezza delle regole, gradualità nell’applicazione delle misure e coerenza rispetto agli impegni assunti, così da evitare shock finanziari a ridosso delle scadenze fiscali.

Un passaggio decisivo per l’Umbria

Per l’economia umbra, il comparto delle costruzioni rappresenta un perno trasversale: sicurezza degli edifici, efficienza energetica, rigenerazione urbana, tutela dei luoghi della vita quotidiana. La discussione in corso non riguarda solo contabilità pubblica e tecnica fiscale, ma la capacità del territorio di mantenere attivi i processi di sviluppo senza interrompere cantieri strategici e percorsi occupazionali.

In attesa degli esiti parlamentari, una soluzione equilibrata potrebbe evitare impatti regressivi, valorizzando la qualità e la responsabilità dimostrate dalle imprese umbre negli ultimi anni, in particolare nei territori colpiti dal sisma. Il punto dirimente resta la salvaguardia della liquidità: condizione necessaria perché i cantieri continuino a generare valore economico e sociale per l’Umbria.