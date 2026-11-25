E’ morto, dopo un secolo di vita, l’ingegner Luigi Corradi, l’uomo che nel 1975 aveva disegnato lo Stadio costruito in meno di 100 giorni per ospitare le partite del Perugia, lanciato verso la Serie A.

A dare l’annuncio è stato l’assessore comunale allo Sport Pierluigi Vossi, ricordando la cerimonia con cui nell’ottobre di un anno fa, in Sala dei Notari, erano stati festeggiati i 50 anni di vita dello Stadio Curi.

Il disegno del Curi regalato al Comune

In quell’occasione l’ingegner Corradi ha donato al Comune di Perugia le tavole originali del progetto. “Le tavole di un’idea che sembrava impossibile. Perché il Curi non è nato come un monumento. È nato come un’idea. Poi lo e’ diventato” ha commentato sui social l’assessore Vossi. Ricordando le circostanze che portarono alla rapida realizzazione dell’impianto.

Vossi ricorda lo stadio realizzato in 92 giorni

“Corradi - ricorda ancora Vossi - lo disegnò così: in acciaio, prefabbricato, smontabile e rimontabile. Solo calcio, senza pista. Vicino al campo, vicino alla gente. Non perché fosse provvisorio . Ma perché doveva appartenere alla città”. E in meno di 100 giorni, in 92 per la precisione, Perugia ebbe la sua casa. Il 5 ottobre 1975, Perugia- Milan, prima partita in Serie A nel nuovo stadio di Pian di Massiano.

Perugia piange l’ingegner Corradi. “Ma la sua idea - scrive Vossi - è ancora lì: a Pian di Massiano. Un impianto sportivo che è parte della nostra Città, della nostra cultura. Che porta il nome di un nostro Atleta. Che quel triste giorno indossava la nostra maglia. Del Perugia Calcio. E oggi quell’idea, quel rispetto, lì stiamo portando avanti, con la riqualificazione del Curi: stessa leggerezza, stessa vicinanza, stessa appartenenza. Solo più sicuro, più moderno”.

"Custodiremo quell’idea”

L’assessore conclude il suo messaggio rivolgendosi direttamente al compianto ingegner Corradi: “Quando, il 5 ottobre, ci ha consegnato quelle tavole, ci ha consegnato in realtà una responsabilità: custodire quell’idea. Grazie, Ingegnere. Perugia custodirà il suo Stadio”.

Ribadendo, cosa che aveva già fatto la sindaca Ferdinandi in occasione della riapertura della Gradinata, che questa amministrazione comunale non intende smantellare lo stadio Curi per assecondare altri progetti.