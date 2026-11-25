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Il corteo si è mosso dal Tribunale, dove negli anni sono approdati tanti processi per femminicidi e violenze ai danni di donne. La manifestazione organizzata dalla Casa internazionale delle donne di Perugia ha visto ha toccato altri luoghi simbolo del capoluogo umbro: piazza Grimana, davanti alla sede dell’Università per stranieri; piazza Cavallotti, punto di ritrovo dei giovani; fino a piazza IV Novembre, di fronte alla Fontana Maggiore che, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è tinta di rosso, come i palazzi delle Istituzioni.

“Per l’autodeterminazione e la liberta. Contro la violenza patriarcale” recitava lo striscione in testa al corteo. Che si è mosso lungo il percorso prestabilito tra cori e testimonianze di donne che hanno raccontato come anche una parola, uno sguardo possa essere vissuto come un'inaccettabile forma di prevaricazione e di violenza.

I numeri della violenza sulle donne in Umbria

A testimoniare la dimensione del fenomeno sono i dati: nel 2025 la rete antiviolenza umbra ha registrato 7.199 ascolti, il 30 per cento in più rispetto al 2024, 4.870 colloqui e 683 prese in carico, queste ultime aumentate del 216 per cento rispetto al 2018. Secondo il monitoraggio della Procura generale di Perugia, diffuso il 24 novembre, nel solo primo semestre del 2026 sono stati iscritti 1.347 procedimenti in materia di violenza di genere e Codice rosso, oltre sette al giorno.

“Numeri che rappresentano soltanto la parte visibile di un fenomeno più esteso – ha spiegato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – e che ci impongono di rafforzare la capacità di intercettare la violenza sommersa. Dietro ogni richiesta di aiuto c’è una persona che ha bisogno di essere ascoltata, protetta e accompagnata”.

Il Codice Rosa

A questo obiettivo risponde il nuovo protocollo unico regionale del Codice Rosa, inserito anche nel nuovo Piano sociosanitario regionale “Umbria in salute 2030”, il cui schema di proposta è stato preadottato dalla Giunta il 18 novembre. Il protocollo garantisce procedure uniformi per l’accoglienza e la presa in carico delle donne e dei minori vittime di violenza, attraverso ambienti protetti, personale formato, équipe multiprofessionali, assistenza clinica, psicologica e medico-legale.

L’assistenza prosegue dopo le dimissioni attraverso il raccordo con consultori familiari, servizi sociali, Centri antiviolenza e Case rifugio, con un primo contatto da parte dei servizi competenti entro 72 ore. È prevista inoltre l’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie successive direttamente connesse alla violenza subita. Il nuovo Piano sociosanitario regionale prevede l’allestimento progressivo di una Stanza Rosa in ogni Pronto soccorso, con l’obiettivo di una presa in carico entro 15 minuti.

“Un Pronto soccorso - ricorda Proietti - può essere il primo luogo nel quale una situazione di violenza viene riconosciuta. Ma non basta curare una ferita: dobbiamo fare in modo che quella donna trovi un percorso di protezione che continui anche dopo l’uscita dall’ospedale, nel pieno rispetto delle sue scelte e della sua autodeterminazione”.