Prosegue al Centro Fieristico Maschiella di Bastia Umbra l’esercitazione regionale dedicata all’impiego del Modulo di Supporto Logistico, avviata lunedì 23 e in programma fino a venerdì 27 novembre. Il campo base, allestito dai Comandi di Perugia e Terni, opera come piattaforma di addestramento e verifica delle procedure che garantiscono autonomia e continuità alle squadre impegnate nelle grandi emergenze.

Foto: Vigili del fuoco / Vigili del fuoco Foto: Vigili del fuoco / Vigili del fuoco Foto: Vigili del fuoco / Vigili del fuoco

Il campo base e la formazione sul MSL

L’addestramento coinvolge complessivamente 14 unità operative, affiancate da 7 tutor e coordinate da 3 Funzionari tecnici. L’obiettivo è il consolidamento delle competenze pratiche necessarie per gestire l’intero ciclo del Modulo di Supporto Logistico. La priorità è la piena efficienza degli impianti e delle dotazioni a supporto dei soccorsi.

Allestimento delle strutture campali con verifica di tempi e procedure

Gestione degli impianti e delle dotazioni logistiche in condizioni operative

Smontaggio in sicurezza e ripristino delle attrezzature per la pronta disponibilità

La scelta di concentrare le attività a Bastia Umbra risponde a una logica di sistema che valorizza infrastrutture espositive flessibili e facilmente accessibili, con un impatto positivo sulla capacità regionale di risposta coordinata.

La visita istituzionale al campo

Nella giornata di mercoledì il campo base ha ricevuto la visita istituzionale del prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, accolto dal direttore regionale dei vigili del fuoco dell’Umbria, Valter Cirillo, insieme al comandante provinciale di Perugia, Rocco Mastroianni, e al comandante provinciale di Terni, Daniele Mercuri. Alla visita ha preso parte anche la dirigente della Prefettura di Perugia – Area Protezione Civile, Ludovica Panichi. Le autorità hanno osservato da vicino le fasi finali di montaggio delle strutture e hanno verificato l’operatività degli impianti e delle dotazioni logistiche.

La dichiarazione del prefetto

Il prefetto Canaparo ha espresso apprezzamento per le capacità tecniche dei vigili del fuoco, sottolineando il valore del Modulo di Supporto Logistico nella gestione di scenari complessi. Le sue parole confermano l’investimento della rete di protezione sul terreno operativo. Il prefetto ha dichiarato: "il Modulo di Supporto Logistico rappresenta una risorsa strategica per garantire rapidità, autonomia ed efficacia degli interventi in caso di calamità".

Perché conta per l’Umbria

La formazione dedicata al MSL rafforza la capacità del territorio di mantenere continuità logistica durante emergenze prolungate. L’assetto campale fornisce supporto a squadre impegnate sul campo e contribuisce a ridurre tempi di attivazione e dipendenze esterne. Per la comunità umbra significa maggiore resilienza, migliore coordinamento interprovinciale e più efficacia nella tutela di persone e infrastrutture.

Il lavoro congiunto dei Comandi di Perugia e Terni evidenzia un modello operativo che integra competenze, responsabilità e procedure condivise. L’approccio punta su standardizzazione delle fasi di intervento, sicurezza degli operatori e continuità dei servizi essenziali. Sono elementi che si traducono in un beneficio concreto per il tessuto economico e sociale regionale.

Prospettive e prossimi passi

Le attività proseguiranno fino a venerdì 27 novembre con focus su esercitazioni di dettaglio e verifiche di efficienza che consolidano la prontezza operativa. La messa a punto di procedure replicate in contesti diversi permette alla struttura regionale di ridurre incertezze operative e di ottimizzare la gestione delle risorse in fase di emergenza.

La giornata di Bastia Umbra conferma una traiettoria di crescita che unisce professionalità, addestramento continuo e valorizzazione delle infrastrutture del territorio. È un passaggio che rafforza il sistema umbro della protezione e che indica una direzione di lavoro centrata su competenze, coordinamento e affidabilità operativa.