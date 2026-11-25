Nessun ‘cambio di sella’ al rione Pugilli: sarà infatti ancora Tommaso Suadoni, il portacolori bianconero dei puellari.

Il via libera all’ingaggio anche per il prossimo anno, è arrivato all’indomani dell’insediamento del nuovo consiglio rionale, che ha visto la riconferma del priore uscente Federico Sebastiani.

Il giovane cavaliere di Amelia sfiderà quindi di nuovo il Dio Marte per la contrada di via Mentana, dove arrivò a maggio, in occasione della Quintana straordinaria dell’Ottantennale, in sella a Ramadas.

A collaborare con lui in scuderia, sarà l’ex cavaliere folignate Emanuele Filippucci, che riportò il Palio proprio alle Puelle nel 1990 con il mitico Garrido.

Sostituirà il plurivittorioso Gianluca Chicchini, al quale arriva il ringraziamento del rione “per il decennale lavoro svolto”.

Il ventiseienne Suadoni arrivò al sesto posto al suo debutto, poi al decimo nella Giostra della Sfida di giugno a causa però del ritiro del cavallo tra la prima e la seconda tornata, e quindi salì sul terzo gradino del podio nella Rivincita di settembre, subito dietro ai big Innocenzi e Diafaldi.

Doppia riconferma quindi al rione Pugilli, con l’accoppiata Sebastiani priore e Suadoni cavaliere.