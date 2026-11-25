Un mese e mezzo di eventi per vivere la magia delle festività al “Centro del mondo”: dallo shopping del Black Friday all’Epifania, passando per la notte di Capodanno sino al dieci gennaio.

Il tutto, col coinvolgimento dell’intero territorio: dal centro storico alle frazioni, dalla Val Menotre alla montagna.

E’ stato svelato questa mattina a Palazzo Comunale il cartellone del “Natale a Foligno 2026/2027”,

Con la partecipazione del sindaco Stefano Zuccarini, degli assessori al Commercio Elisabetta Ugolinelli, agli Eventi Michela Giuliani e alla Cultura Alessandra Leoni, insieme alle associazioni di categoria, al Consorzio In Centro, a ‘Borghi e Centri Storici’ con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

Il sipario si alza venerdì 27 novembre in coincidenza con il Black Friday, per dare subito il via alla grande allo shopping nei negozi della città. Nel pomeriggio si accenderanno le luminarie del centro storico, accompagnate da “Giochi antichi” in piazza della Repubblica (dalle 16 alle 19) e dallo spettacolo itinerante “Cavalli e farfalle luminose” (dalle 17 alle 19), mentre in piazza Matteotti entrerà in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio accanto al già attivo Luna Park.

Il taglio del nastro ufficiale è in calendario per sabato 5 dicembre alle 17 in largo Carducci: accensione del grande albero di Natale alla presenza delle mascotte, ed apertura della Casa di Babbo Natale nell’ex teatro Piermarini in corso Cavour, visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 26 dicembre coi laboratori curati dal Museo del Giocattolo di Perugia.

Tra le principali novità, gli spettacoli sul palco del Nuovo Cinema Vittoria, considerato dal primo cittadino “un nuovo polo in grado di attrarre gente in corso Cavour”: si svolgerà lì la rassegna “Il Teatro dei Bambini” in programma il 6, il 13 e il 20 dicembre.

Novità anche in montagna con il grande albero di Natale luminoso sull’altipiano di Colfiorito che verrà composto con i trattori degli agricoltori.

Altro fiore all’occhiello, l’allestimento sotto “Le Logge” difronte all’ex Caffè Sassovivo dedicato alla leggenda di Foligno “Centro del Mondo”.

E tornano le grandi installazioni luminose: la maxi palla a Porta Romana e la stella cometa gigante in piazza San Domenico.

Ribadito a più voci l’appello al “Compriamo sotto casa” per sostenere le attività di vicinato e i commercianti di centro storico e periferie.

In cartellone anche mercatini dell’artigianato a Palazzo Trinci (6-8 e 19-20 dicembre) e dell’antiquariato in piazza della Repubblica (12 dicembre) oltre alle esibizioni degli e artisti di strada (13 dicembre).

L’obiettivo è quello di una strategia in grado di consolidare i flussi turistici nell’arco di tutto l’anno.

Dal 4 dicembre Palazzo Trinci ospiterà la mostra “Dimmi un’altra buGGia” dedicata a Pinocchio con le opere di Guido Gabriele, mentre il 13 dicembre apertura straordinaria del monastero di Sant’Anna con visite guidate delle suore, laboratorio di ghirlande e canti della scuola Gentile da Foligno.

Nel cartellone rientra il gala del Foligno Danza Festival (7 dicembre) e il musical “Notre Dame de Paris” (12 e 13 dicembre) al San Domenico, Arianna Porcelli Safonov al Politeama Clarici con “Natale Acido” (9 dicembre), l’evento gospel del 12 dicembre ed il concerto degli auguri del 17 dicembre oltre agli appuntamenti al Teatro San Carlo e ad un percorso diffuso di presepi artistici. L’altro elemento è la rete con le realtà territoriali.

Particolarmente atteso il tradizionale “Capodanno al Centro del Mondo” del 31 dicembre, ed il concerto del primo gennaio con la Filarmonica di Belfiore nonché la classica “discesa della Befana Volante” dei Vigili del Fuoco il 6 gennaio.

Il programma completo è consultabile sul portale istituzionale del Comune https://comune.foligno.pg.it/natale2026/ dal quale si potrà anche scaricare il QR - Code



