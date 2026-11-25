Una partecipazione sentita e un’ampia adesione questa mattina alla Casa delle Donne di Terni per il convegno sul Codice Rosa Regionale, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in collaborazione con la Regione Umbria-Direzione Salute e Welfare, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Presenti professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni, servizi sociali, centri antiviolenza, forze dell’ordine e realtà del Terzo Settore in un confronto sull’importanza di rafforzare i percorsi di accoglienza, assistenza e tutela delle donne vittime di violenza. Al centro dei lavori il percorso Codice Rosa, con particolare attenzione al ruolo del Pronto Soccorso, il primo accesso all’ospedale e il primo momento in cui l’accoglienza e il saper trattare temi così delicati può fare la differenza sull’aprirsi o meno. Poi la presa in carico multidisciplinare e la continuità assistenziale attraverso l’integrazione tra ospedale e territorio.

Uno spazio è stato dedicato anche al contributo delle nuove generazioni, con la proiezione del video “Il Primo Passo”, realizzato dagli studenti della classe 5B del Liceo Artistico “O. Metelli” nell’ambito del progetto “Mani Creative”. Nel corso della mattinata sono stati donati dai Lions Club dell’VIII Circoscrizione del Distretto 108L i “Kit Lions per il Codice Rosa”, contenenti indumenti di prima necessità e prodotti per l’igiene personale, destinati al Pronto Soccorso del Santa Maria.

L’incontro ha ribadito quanto sia importante fare rete attorno ai singoli episodi di violenza subiti dalle donne, perchè contrastare la violenza significa garantire ascolto e protezione e costruire percorsi di assistenza fondati sulla dignità e sul rispetto della persona.