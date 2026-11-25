Continuano a tutto campo le indagini dei Carabinieri per Terni per ricostruire la misteriosa morte della 79enne Gianna Domizi, la donna trovata morta in casa dai militari nella giornata di ieri 24 novembre. Secondo quanto appreso, il cadavere della vittima si è presentato alle forze dell’ordine in evidente stato di decomposizione, circostanza che ha spinto il medico legale intervenuto sul posto, dott. Daniele Paolini, a ipotizzare che la vittima fosse morta da qualche mese; in questo senso sarà l’autopsia disposta dalla Procura, nella persona del Pm Giovanna Fortunato titolare del fascicolo d’inchiesta, a fornire maggiori dettagli sulle circostanze della misteriosa morte. Lecito pensare che, al momento, si indaghi per occultamento di cadavere.

Macabre circostanze

Da una prima ispezione del cadavere sembrerebbe che sul corpo della vittima non ci siano segni di violenza, ma ai Carabinieri è subito risultato anomalo il comportamento del figlio della vittima, un 45enne al momento disoccupato, che conviveva con la madre e che avrebbe continuato ad occupare l’appartamento di via Rapisardi 3 con il cadavere della madre adagiato sul letto della camera. Una macabra circostanza che è al vaglio delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni.

L’allarme

L’allarme sarebbe infatti partito dai condomini che da tempo non vedevano più la donna, avevano notato l’assenza di luce, osservato la casa sempre serrata e, negli ultimi tempi, avevano avvertito un cattivo odore sospetto, rivelatosi poi proveniente dal corpo in decomposizione della 79enne.

La posizione ambigua del figlio

Le indagini dei Carabinieri sembrano concentrate all’interno dell’ambiente famigliare, dove si spera di trovare risposta ai tanti interrogativi lasciati dalla macabra scoperta del corpo senza vita della vittima. A iniziare dal comportamento ambiguo del figlio che avrebbe continuato a vivere per mesi nell’appartamento con il cadavere della madre in casa; ma ciò che si chiedono gli inquirenti è anche come mai e nessun altro membro della famiglia ne abbia denunciato la scomparsa e non si sia preoccupato del fatto che la donna fosse ‘sparita’ ormai da tempo.

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