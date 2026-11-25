Momenti di apprensione mercoledì 25 novembre mattina nel quartiere Monteluce, a Perugia, dove un autobus è finito fuori strada durante una manovra, rimanendo bloccato e inclinato sul bordo erboso della carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del duoco del distaccamento di Corso Cavour e della sede Centrale, impegnate nelle complesse operazioni di recupero del mezzo. Per consentire la rimozione dell'autobus è stata necessaria anche l'ausilio di un'autogru, con la quale i soccorritori hanno lavorato a lungo per riportare il veicolo in sicurezza. Oltre al recupero del mezzo, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, così da evitare ulteriori rischi.