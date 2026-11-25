Fino a 12 mesi di congedo retribuito, 36 mesi di aspettativa non retribuita e una serie di misure per conciliare il lavoro con le esigenze dei percorsi di protezione, sono queste le principali novità dell’accordo aziendale a sostegno delle lavoratrici vittime di violenza di genere, sottoscritto da ASM Terni e dalle Organizzazioni Sindacali unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’intesa, sottoscritta per Asm Terni dall’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, dal presidente Niccolò Paoloni e dalla responsabile risorse umane Beatrice Lanciotti, amplia le garanzie previste dalla normativa attuale e dai contratti collettivi nazionali, assicurando le stesse tutele a tutte le dipendenti dei settori elettrico, gas-acqua e ambiente.

Alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio viene riconosciuto un periodo complessivo di congedo retribuito fino a 12 mesi, fruibile anche su base oraria, e la possibilità di accedere a un’aspettativa non retribuita fino a 36 mesi. Tra le ulteriori misure previste figurano la possibilità di un trasferimento temporaneo presso un’altra sede di lavoro, ove possibile, il ricorso al part-time con diritto al ripristino del tempo pieno, la flessibilità oraria e il lavoro agile. Particolare attenzione è riservata alla tutela della privacy e alla gestione riservata delle richieste.

L’accordo si inserisce nel più ampio percorso avviato da ASM Terni per la promozione della parità di genere, che ha visto l’azienda impegnata in campagne di sensibilizzazione, nella realizzazione di un manifesto dedicato e nell’adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti di molestie, violenze e discriminazioni, con specifiche procedure di prevenzione e sistemi di segnalazione. L’intesa prevede, inoltre, l’impegno dell’azienda e delle rappresentanze sindacali nella diffusione delle nuove misure, nella sensibilizzazione del personale e nel monitoraggio periodico della loro applicazione.