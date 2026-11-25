Aprirà con una doppia sede ad Assisi e Bastia Umbra il Centro Antiviolenza (CAV) della Zona Sociale 3, una realtà integrata nel sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, finalizzata a offrire supporto gratuito e protetto alle donne vittime di violenza, con personale qualificato. L’attività, rivolta al territorio che comprende i comuni di Assisi (capofila), Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, si svolgerà in due sedi operative (Assisi e Bastia Umbra) per facilitare l’accesso delle utenti e garantire una rete di welfare capillare e di prossimità. L’apertura è prevista al termine delle procedure per l’individuazione di soggetti qualificati del terzo settore per la coprogettazione e gestione del servizio. L’avviso pubblico, disponibile sul sito del Comune di Assisi, scadrà nei prossimi giorni.

A darne l’annuncio la giunta comunale di Assisi, che fa oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e il 30 novembre prossimo, ha previsto diverse iniziative. La Biblioteca comunale ha messo a disposizione una selezione di opere che esplorano il tema della parità di genere, della violenza contro le donne e dei diritti delle stesse e ha pubblicato sui propri canali social un video con letture utili a favorire conoscenza e riflessione.

Il 30 novembre, dalle ore 8.00, presso l’istituto “P. Bonghi” di Assisi, si terrà un incontro con studentesse e studenti intitolato “Educare alle relazioni, crescere nella libertà” al quale interverranno il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco con delega alle pari opportunità Veronica Cavallucci, l’assessore alle politiche scolastiche Scilla Cavanna, operatrici del Punto di Ascolto antiviolenza della Zona sociale 3. Lo stesso incontro si è svolto nei giorni scorsi anche al liceo “Properzio”. Sempre il 30 novembre, in apertura della seduta del Consiglio comunale alle ore 15.00, verrà proiettato un video podcast sulla prevenzione della violenza di genere realizzato da studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi.