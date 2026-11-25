L'intervento rapido delle pattuglie dei carabinieri di Todi ha mandato a monte un raid ladresco nella frazione di San Nicolò di Celle (Deruta), consentendo di recuperare e restituire ai proprietari la refurtiva abbandonata durante la fuga.

A far scattare l'operazione, qualche sera fa, sono state alcune segnalazioni e l'entrata in funzione dei sistemi d'allarme in diverse abitazioni private della frazione. La centrale operativa di Todi ha subito inviato sul posto le gazzelle impegnate nel pattugliamento della zona. Secondo una prima ricostruzione, proprio l'arrivo dei militari nell'area avrebbe costretto i malviventi, al momento ignoti, a interrompere i colpi e a dileguarsi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

La mattina seguente, due residenti hanno contattato l'Arma segnalando di aver trovato, all'interno delle rispettive proprietà, due federe da cuscino piene di monili in oro e oggetti di bigiotteria.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di collegare quei preziosi a due furti in abitazione denunciati in relazione agli episodi della sera prima: al termine delle formalità di rito, tutto il materiale è stato riconsegnato ai legittimi proprietari. Proseguono ora le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del raid e risalire ai responsabili.