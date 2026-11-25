Prenderà il via sabato 28 novembre, al Palazzo del Podestà di Città di Castello, un nuovo appuntamento espositivo dedicato ad Alex Koban, artista, fotografo e designer austriaco da tempo attivo in Italia e ormai legato a doppio filo al territorio tifernate. La mostra “Unknown - Quando il surreale diventa reale” offrirà al pubblico un percorso attraverso la sua ricerca visiva contemporanea, in cui fotografia, grafica ed elaborazione digitale si fondono nella produzione della fine art.

Chi è Alex Koban

Nato a Salisburgo, in Austria, nel 1956, Alex Koban si definisce un “artista atipico” con una formazione e una carriera trasversali. Dopo un passato da pittore, per oltre 30 anni ha lavorato a Milano nel mondo della pubblicità, della grafica e della fotografia, firmando tra l'altro progetti visivi e copertine discografiche (anche per artisti italiani come Elio e le Storie Tese e Claudio Bisio) prima di dedicarsi con continuità a scultura, art design - dove sperimenta materiali essenziali come ferro e legno - e arti visive. Negli ultimi tempi il suo nome è diventato familiare anche a Città di Castello e in Alto Tevere: nel 2025 ha firmato il nuovo logo del Volley Altotevere, ha preso parte alla rassegna TazzinArt e nell'aprile 2026 ha esposto alla Pinacoteca Comunale nella collettiva In/Stanze.

La sua ricerca e cos'è la "Fine Art"

Al centro della produzione bidimensionale di Koban c'è proprio la fotografia fine art, espressione che nel mondo dell'arte contemporanea indica non una semplice riproduzione fotografica documentaria, ma un'opera d'autore concepita fin dallo scatto e dalla post-produzione con finalità puramente estetiche ed espressive, realizzata poi attraverso processi di stampa di altissima qualità museale (su carte pregiate e con inchiostri a pigmenti certificati per garantire fedeltà cromatica e durata nel tempo).

Nel linguaggio di Koban — visibile ad esempio in cicli come Surreale — la fotografia viene rielaborata in digitale e stampata su carta fine art per trasformare il dato reale in una visione essenziale, sospesa e spesso ironica o spiazzante. È lo stesso sguardo con cui l'autore affronta il design: sottrarre il superfluo, cambiare il punto di vista sull'oggetto o sul paesaggio e restituire immagini pulite, cariche di suggestione grafica ed emotiva.

“Unknown” a Città di Castello

L'esposizione tifernate, al via dal 28 novembre (inaugurazione dalle ore 18) a Palazzo del Podestà, in corso Cavour - in coincidenza con l'apertura del cartellone natalizio cittadino - rappresenta un'occasione per approfondire da vicino l'evoluzione di un autore capace di far dialogare rigore progettuale mitteleuropeo e sensibilità creativa italiana. La mostra terminerà il 15 dicembre.

“Perché proprio la mucca nel manifesto? Perché mi sta simpatica ed è una vera underdog: tutti pensano di aver già capito tutto di lei, invece appena entra in scena cattura lo sguardo e riesce a farsi ascoltare anche da zitta - racconta Koban spiegando la genesi di Unknown - Sul muso il secchio sembra una museruola: mi piaceva l'idea che proprio lei, così brava a comunicare, avesse qualcosa da tacere o ci stesse sfidando a farla parlare. Basta mettere insieme due cose così familiari per chiedersi chi sia nel posto sbagliato e trasformare, per un attimo, il surreale in reale. E se un giorno si togliesse il secchio? Mi aspetto che dica una cosa sola: "Miao!“.