Anche fuori dall’ingresso dell’ospedale di Spoleto ora c’è una panchina rossa, simbolo della violenza nei confronti delle donne. Un importante segnale di attenzione al problema, considerando che gli accessi al pronto soccorso del San Matteo degli Infermi catalogati con il cosiddetto “codice rosa” sono stati nei primi 10 mesi del 2026 ben 33, tra cui una violenza sessuale.

L’iniziativa, voluta dalla struttura sanitaria nell’ambito delle iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne promosse dal Comune di Spoleto, ha visto la partecipazione del personale medico e paramedico, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, di quelli istituzionali e del Centro antiviolenza cittadino “La Crisalide”.

A portare i saluti dell’Usl Umbria 2 è stata la direttrice sanitaria del San Matteo degli Infermi, la dottoressa Letizia Damiani, che ha illustrato i dati del codice rosa del pronto soccorso locale che “confermano quanto questo fenomeno sia reale e costante. Siamo passati – ha spiegato - dai 37 casi nel 2019 su 26.000 accessi, lo 0,14%, ai 43 casi del 2024 su 18.834 accessi (lo 0,22%), fino ai 38 casi del 2025 su 19.118 accessi (lo 0,19%) e ai 33 casi registrati fino al 31 ottobre 2026 su 16.501 accessi (lo 0,19%), inclusa una violenza sessuale. Numeri che non vanno letti come una semplice statistica ma come persone reali, che hanno chiesto aiuto e che ci chiedono risposte all’altezza”.

In città ma anche nelle frazioni sono già presenti alcune panchine rosse, visto pure che la città di Spoleto non è stata immune da questi fenomeni, come ha ricordato il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti (affiancato dalla vicepresidente Maura Coltorti). Il riferimento è al femminicidio di Laura Papadia, avvenuto un anno e mezzo fa. “Nel corso degli anni – ha ricordato Trippetti - la rete dei servizi sociosanitari è stata sempre un elemento di punta e una infrastruttura sanitaria e sociale che hanno fatto scuola non solo a Spoleto e nel distretto sociosanitario locale ma in tutta l’Umbria. Noi in questo periodo l’abbiamo rafforzata perché crediamo che come amministratori il nostro unico scopo sia quello di diminuire le diseguaglianze”.

Presente anche il consigliere regionale Stefano Lisci: “La panchina rossa – ha osservato - è un presidio visibile e permanente: ci ricorda ogni giorno che il contrasto alla violenza di genere non può limitarsi a una singola ricorrenza, ma richiede ascolto, prevenzione, reti territoriali forti ma anche dialogo e attenzione nelle famiglie. Il nostro pensiero va a tutte quelle donnee che giornalmente subiscono violenze di ogni genere, che molto spesso avvengono in ambito familiare e coinvolgono anche i figli”.

Fondamentale la presenza dei rappresentanti di carabinieri, polizia e finanza. Il comandante cittadino dell’Arma, Marco Rotondi ha ricordato l’esistenza non solo del numero 122, ma anche del numero di emergenza 112, “strumenti che consente a noi forze di polizia e all’Arma dei carabinieri di poter portare un tempestivo aiuto alle persone in difficoltà. Ribadiamo molto che c’è sempre qualcuno che può sempre tendere una mano per aiutare le persone in difficoltà, aiutare le donne in difficoltà che magari si vedono perse in un ciclo della violenza che sembra difficile che si possa interrompere. Noi siamo pronti e reattivi per poter tendere una mano e contribuire, con il nostro servizio, ad allievare le sofferenze delle donne in difficoltà”.