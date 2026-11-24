Resta in carcere, a Maiano di Spoleto, il 34enne arrestato sabato mattina dagli agenti del Commissariato di Spoleto su mandato della Procura della Repubblica, convalidato dal Gip, per spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

L’uomo questa mattina è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia al termine del quale è stata confermata la misura cautelare in carcere.

Per il momento il difensore, l’avvocato Alberto Onori, sentito al telefono da Tuttoggi, intende conoscere le carte del fascicolo prima di avviare qualsiasi azione per mitigare la pena, come ad esempio gli arresti domiciliari. Il 34enne, di origine albanese ma da molto tempo residente a Spoleto, ha parzialmente ammesso le accuse mosse dagli inquirenti, con riferimento allo spaccio di droga che sarebbe stata ceduta “ad amici, oltre che per uso personale”.

Il giovane ha respinto in modo categorico le accuse di sfruttamento della prostituzione: l’appartamento di via Cacciatori delle Alpi, perquisito sabato mattina scorso dai poliziotti insieme ai finanzieri delle unità cinofile della GdF, lo avrebbe prestato a quella che definisce la “sua ex fidanzata”, di origine sudamericana, conosciuta a Perugia, e che gli aveva promesso di non praticare più l’arte più antica del mondo.

Che invece a Spoleto avrebbe portato avanti, mediante annunci anche su alcuni mezzi social, insieme ad una propria congiunta, ad un amica e, da ultimo, anche con un transessuale.

“Ha ammesso che le andava spesso a trovare” ha commentato il difensore “addirittura la propria mamma faceva qui le pulizie, ma non avrebbe, né avrebbero mai visto uomini nell’appartamento che gli aveva concesso temporaneamente”.

Gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto, restano chiusi nel massimo riserbo.

Trapela solo che la mole di indizi sulle due attività illecite è molto consistente.

Una indagine scattata per le lamentele di condomini e vicini, come riportato nell’edizione di domenica di Tuttoggi, stanchi del continuo andirivieni di clienti, e volutamente protratta per la scoperta che l’albanese, questo almeno il pilastro dell’accusa, era dedito anche allo spaccio di cocaina, utilizzando degli arguti stratagemmi.

Presto svelati dall’anticrimine del Commissariato spoletino che, tramite pedinamenti e intercettazioni, ha consegnato ai pm un corposo fascicolo.

Nel corso delle perquisizioni condotte nell’appartamento dell’uomo, è stato rinvenuto più di un etto di cocaina, mentre in quello della propria madre oltre 50mila euro in contanti. Una cifra che la donna ha giustificato come i risparmi di una vita quale addetta alle pulizie, ma che non convince gli investigatori.

La notizia dell’arresto, si parla anche di due persone denunciate, ha fatto ben presto il giro della città. L’uomo, che di recente era divenuto addetto di una ditta operante nel settore automobilistico (società estranea all’indagine), negli ultimi tempi aveva modificato il proprio tenore di vita, probabilmente per gli illeciti guadagni, tanto da potersi mettere auto di lusso e locali chic. Di certo l’inchiesta è destinata ad ampliarsi e potrebbero essere diverse le persone convocate a riferire agli inquirenti.

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