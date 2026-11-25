Nella Giornata contro la violenza sulle donne, uno dei tanti dati preoccupanti che dimostrano quanto ancora sia lunga da percorrere la strada per raggiungere una effettiva parità di genere è quello relativo alle disuguaglianze nei luoghi di lavoro. In particolare in Umbria, almeno rispetto alle dinamiche pubblicamente emerse.

La regione è infatti seconda in Italia per molestie sul lavoro e prima per episodi fuori dal contesto professionale. I numeri del rapporto pubblicato dall'Istat già delineavano una priorità sociale anche per il sistema produttivo regionale.

L'Umbria si colloca infatti tra Piemonte (primo) e Sicilia per la quota di donne tra 15 e 70 anni che dichiarano di aver subito almeno una molestia sul posto di lavoro nel corso della vita, secondo il rapporto Istat Le molestie: vittime e contesto - Anno 2022-2023. La regione guida inoltre la certo non invidiabile classifica per molestie fuori dal lavoro, con un dato pari al 10,5%, che nella sola Umbria coinvolge oltre 13mila donne e si riferisce al triennio precedente l’ultima rilevazione 2022-2023.

Il quadro in Umbria

I risultati Istat confermano la rilevanza del fenomeno nel territorio umbro: la seconda posizione nazionale per molestie sul lavoro evidenzia una criticità trasversale, che tocca sia la qualità dell’occupazione femminile sia il clima organizzativo nelle imprese. Allo stesso tempo, l’incidenza delle molestie al di fuori del luogo di lavoro, pari al 10,5%, amplia la prospettiva a una sfera sociale più ampia, che coinvolge spazi pubblici, privati e digitali.

Il dato regionale non va letto in chiave episodica, ma come indicatore di sistema: prevenzione, formazione e canali di segnalazione efficaci diventano componenti essenziali per la sicurezza delle persone e per una cultura del rispetto nei luoghi di vita e di lavoro.

I tipi di molestie

Un'analisi della Camera di Commercio dell’Umbria richiamava le tipologie rilevate dall’indagine Istat. Nel corso della vita, il 12,1% delle donne e l’1,8% degli uomini subiscono "offese attraverso sguardi inappropriati e lascivi che mettono a disagio, la proposta di immagini o foto dal contenuto esplicitamente sessuale che offendono, umiliano o intimidiscono, scherzi osceni di natura sessuale o commenti offensivi sul corpo o sulla vita privata, in altri casi subiscono avances inappropriate, umilianti oppure offensive sui social, o ricevono email o messaggi sessualmente espliciti e inappropriati".

Inoltre, il 5,9% delle donne e l'1% degli uomini ricevono proposte inappropriate "di uscire insieme che offendono, umiliano intimidiscono o che si spingono a richieste di qualche attività sessuale, anche attraverso regali indesiderati di natura sessuale", mentre il 2,6% delle donne e lo 0,2% degli uomini sono vittime di molestie fisiche, con un’incidenza maggiore tra i giovani di 15-24 anni (3,4%). Le donne risultano vittime 4,5 volte in più degli uomini, una differenza che si attenua "se si osservano i tre anni e i dodici mesi precedenti l’intervista (rispettivamente 3,4 e 3,3 volte in più)".

I dati nazionali

A livello italiano, il rapporto registra 2,322 milioni di persone vittime di molestie: sono 1,8 milioni le donne e 422mila gli uomini. La quota femminile rappresenta il 12,5% del totale, mentre tra gli uomini la percentuale è pari all’1,8% di coloro che hanno lavorato. Nel dettaglio, 1,63 milioni di donne tra 15 e 70 anni hanno subito molestie verbali sul lavoro, comprendenti sguardi inappropriati, proposte sessuali esplicite, commenti offensivi e avances sui social.

Istat segnala un miglioramento nel tempo: considerando i tre anni precedenti al biennio 2022-2023, sono circa 954.500 le donne tra 15 e 49 anni che dichiarano molestie verbali, a fronte di 1,6 milioni nei tre anni precedenti al biennio 2015-2016.

Un altro dato preoccupante è quello che indica che oggi in Italia il 49% delle donne ha subito almeno una volta nella vita violenza economica e una su otto non è indipendente economicamente dal marito o dalla famiglia. Una situazione che, ovviamente, ne limita la libertà, quando non determina addirittura situazioni di subordinazione.