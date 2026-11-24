Dal gennaio a novembre 2026 si evidenzia una diminuzione dei reati del 18% rispetto allo stesso periodo del 2025 nel territorio ternano. E’ quanto emerge dalla Conferenza regionale delle Autorità di pubblica sicurezza, tenutasi stamani presso la Prefettura di Perugia a cui ha partecipato il Prefetto Antonietta Orlando.

Il decremento interessa in particolare i delitti contro la persona, i reati contro il patrimonio e quelli predatori. Accanto a questo andamento positivo, emergono tuttavia alcuni reati in controtendenza: risultano in aumento, infatti, le estorsioni e i reati in materia di stupefacenti e i reati riconducibili al Codice Rosso.

In relazione a questi ultimi saranno concordate, in occasione del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si svolgerà venerdì 27 novembre, nuove operazioni interforze “alto impatto”, con l’individuazione delle aree del territorio nelle quali concentrare i controlli.

La Conferenza ha costituito anche un’importante occasione per mettere in comune esperienze e strategie operative, considerata la comunanza di alcuni fenomeni che interessano le due province, pur nelle rispettive specificità,con particolare riferimento alle truffe agli anziani, alla violenza di genere e alla tutela delle vittime vulnerabili.

Nella stessa giornata è stato inoltre sottoscritto con la Prefettura di Perugia, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia e le Procure presso i Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto, nonché la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, un Accordo di collaborazione per lo scambio informativo, finalizzato a rendere più efficace il raccordo tra Prefetture e Procure, potenziando l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, nel rispetto delle rispettive competenze e del segreto investigativo.