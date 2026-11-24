Lo stabilimento delle acciaierie Arvedi-Ast da prima di Natale a Capodanno per effetto della crisi energetica. Secondo quanto riferito dalla Rsu dell’azienda, nella giornata di oggi 24 novembre, la Direzione del Personale ha convocato le RSU per comunicare che “a fronte delle difficoltà relative ai costi energetici che in maniera sempre più importante rischiano di impattare sulla competitività Aziendale sta prevedendo una fermata impiantistica”. Da tempo il problema del caro energia è al centro del dibattito sul futuro produttivo dello stabilimento di viale Brin e, nella giornata di oggi, è arrivata la conferma che, effettivamente, il problema esiste ed è tangibile.

Crisi energia, si ferma Arvedi-Ast Terni

Tale fermata da quanto ha esposto l'Azienda riguarderà tutto lo Stabilimento e sarà definita nel periodo che va da prima di Natale a Capodanno. In tale periodo si stanno definendo anche tutta una serie di manutenzioni da fare. Secondo quanto riferito dai sindacati: “Nei prossimi giorni, appena avranno una visibilità completa, comunicheranno la previsione per gennaio”.

Allarme RSU

“Come RSU - scrivono i sindacati - abbiamo espresso preoccupazione per lo scenario che nel prossimo futuro rischia di prospettarsi e per le eventuali relative conseguenze e abbiamo chiesto e ottenuto disponibilità per tutto quanto riguarderà la gestione del personale, evitando forzature e disparità”.