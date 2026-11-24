Arriva con grande anticipo il Natale a Perugia: nella giornata di venerdì 20 novembre sono state accese infatti le luminarie del Barton Park Special Christmas al cospetto di autorità e cittadini.

All’interno del parco ci si potrà dunque immergere tra le ottantamila lucine al led ed i colori natalizi, ammirando attrazioni come l’Albero di Natale alto 7 metri e la casetta dove, nel weekend e festivi, i bambini potranno incontrare dal vivo Babbo Natale e consegnargli le lettere contenenti i loro desideri.

E anche quest’anno...

Anche per questa edizione è presente la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà estesa per una superficie di oltre 300 metri quadri e aperta tutti i giorni feriali dalle 15:30 alle 23:30 e festivi dalle 10:30 alle 12:30. Tra un giro e l’altro i visitatori potranno fare una sosta in una delle attività ristorative del parco o passeggiare immergendosi nel verde tra le luci a basso consumo che contribuiranno ad accrescere l’atmosfera natalizia.

L’attenzione al green ed alla sostenibilità è infatti una prerogativa del Gruppo Barton, che in questo luogo ha i suoi uffici ed utilizza solo energia prodotta da fonti rinnovabili grazie alla partnership con Barton Energy spa, così che anche anche le luminarie sono state concepite in tal senso.

Le voci dell’inaugurazione

Al taglio del nastro erano presenti i co-founder del Gruppo Barton, i fratelli Silvano e Mauro Bartolini, il responsabile dei Servizi generali Matteo Bragone e l’assessore allo Sviluppo economico e commercio del Comune di Perugia, Andrea Stafisso.

“L’accensione delle luci al Barton Park è ormai un appuntamento fisso – ha commentato Matteo Bragone –. Anche quest’anno abbiamo voluto offrire un’occasione per stare insieme e condividere l’atmosfera gioiosa del Natale. In un periodo storico complesso, è un gesto pensato per regalare alle persone un momento di leggerezza e serenità insieme ad amici e familiari”.

Sulla stessa linea l’intervento dell’assessore Andrea Stafisso, che ha sottolineato il valore sociale dello spazio: “Il Barton Park si conferma un punto di riferimento fondamentale per la nostra città. La famiglia Bartolini ha investito in una struttura riconosciuta dalla comunità come luogo di aggregazione e incontro, che in questo periodo si veste a festa per donare a famiglie e bambini quella spensieratezza oggi più che mai preziosa”.

Foto credit: sito Barton Park