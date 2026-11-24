I Carabinieri di Terni, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno indagando sul misterioso ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto in un appartamento della centrale via Rapisardi nella giornata di oggi 24 novembre. Secondo quanto è stato possibile apprendere, la donna di 80 anni, sarebbe stata trovata adagiata sul proprio letto e l’allarme, con tutta probabilità, sarebbe stato dato dai vicini che avrebbero avvertito un odore sospetto.

Misteriosa morte e la mancata comunicazione del figlio

Sul posto di è portato anche il nucleo della Scientifica e, nei prossimi giorni, sarà eseguito l’esame autoptico sul corpo della vittima, per capire quali siano state le circostanze della morte. Secondo quanto verificato da Tuttoggi.info, sembra che soltanto il figlio fosse al corrente della morte della madre, ma che non abbia reso nota la sua scomparsa. La circostanza sarà oggetto di indagine e approfondimenti da parte dei militari che, dopo aver raccolto indizi e testimonianze in loco, stanno ricostruendo gli ultimi mesi della vita dell’80enne.

La morte di Enza Delli Gatti

Il caso ricorda quello della morte di Enza Delli Gatti, la donna trovata sepolta lungo il muro di contenimento della sua casa di Arrone ad agosto 2025. Anche in quell’occasione i famigliari non avevano segnalato la morte della donna e furono i vicini a dare l’allarme.